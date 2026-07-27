Íslenska gámafélagið opnaði fyrr á árinu stóra endurvinnslustöð á Akureyri þaðan sem sorp, sem áður var urðað, er sent til húsaupphitunar í Danmörku. Þá er gler notað í malbik.
Akureyringar hafa í gegnum árin þótt skara fram úr við flokkun rusls. Það sem ekki er hægt að flokka var þó alltaf urðað við Stekkjarvík, sem er grátlegt að mati Jóns Þóris Frantzsonar, forstjóra Íslenska gámafélagsins.
„Að setja ruslið í jörð er úrelt og gamaldags hugsun. Hugmyndin er að flytja ruslið beint héðan frá Akureyri út til Danmerkur eða Svíþjóðar. Þar getum við nýtt flutninginn á þeim gámum sem fluttir eru til landsins og fóru áður tómir heim. Við getum fyllt þá af þessum arinkubbum og þar getum við hlýjað fólki. Þar getur það brennt ruslið í sínum brennslum og framleitt bæði rafmagn og hita,“ segir Jón.
Fyrsti áfangi endurvinnsluþorps félagsins á Akureyri var tekinn í notkun fyrir skömmu. Þar er til að mynda gler endurnýtt á framandi máta.
Í klippunni hér fyrir neðan má sjá þessa endurvinnsluaðferð. Glerið er brotið niður og því blandað við malbik.
Um 23 prósent malbiksins er glersalli og þegar yfirborðið fer að slítast glitrar það. Glerið var áður urðað og malbikið blandað með sandi úr námum. Jón bendir á að jörðin okkar sé takmörkuð auðlind.
„Í dag erum við enn að urða fjörutíu til sjötíu tonn af rusli um land allt. Þetta er bara til skammar fyrir þjóð sem stærir sig af landinu sínu,“ segir Jón.