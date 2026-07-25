Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Áróra L Davíðsdóttir skrifar 25. júlí 2026 21:16 Flavio Bolsonaro er sonur fyrrverandi forseta Brasilíu, Jair Bolsonaro sem afplánar nú fangelsisdóm fyrir tilraun til valdaráns. Getty Brasilíski öldungadeildarþingmaðurinn Flavio Bolsonaro tilkynnti formlega framboð sitt til forseta Brasilíu í dag en hann er sonur fyrrverandi forseta landsins, Jair Bolsonaro. Bolsonaro yngri fer fram gegn núverandi forseta Brasilíu, Luiz Inacio Lula da Silva, með framboði sínu en forsetakosningar fara fram í október, segir í umfjöllun Reuters. Faðir Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro fyrrverandi forseti, afplánar 27 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til valdaráns í forsetakosningum árið 2022, þar sem Lula da Silva bar sigur úr býtum. Sjá einnig: Rétta yfir Bolsonaro fyrir valdaránstilraun Bolsanaro yngri njóti stuðnings Javier Milei, forseta Argentínu, en báðir eru á hægri væng stjórnmálanna. Milei hafi ávarpað samkomu Bolsinaro og hafi sagt að hann gæti „bjargað Brasilíu frá sósíalisma.“ Einnig hafi forsetaframbjóðandinn spilað myndband af Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, þar sem hann lýsti yfir stuðningi sínum við framboðið. Þingmaðurinn hafi átt í erfiðleikum með að mynda pólitísk bandalög. Mið-hægriflokkar hafi hingað til tekið hlutlausa afstöðu gagnvart framboði hans en ekki stutt það með beinum hætti. Brasilía Mest lesið Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Veðrið haggist ekki að neinu ráði Innlent Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Innlent Fleiri fréttir Minnst einn látinn á Pride-hátíð í Berlín Bolsonaro yngri tilkynnir forsetaframboð Einn látinn eftir að flugvél endaði á húsþaki Hjálpaði mágkonu sinni að flýja heimilið: „Þetta reddast!“ Eldarnir þeir skæðustu sem hafi nokkurn tímann herjað á landið Ekkert lát á árásum Bandaríkjanna og Íran Minnst 15 látnir í árásum Rússa Vilja refsiaðgerðir til að sporna gegn „vistmorði“ Kínverja Vopnaframleiðendur reyna að koma til móts við Evrópu Eldar brenna á Spáni og í Frakklandi Vilja tryggja að hægt sé að óvirkja gervigreindina Viðurkenndu mistök og drógu stefnur gegn blaðamönnum til baka Southport-morðinginn fluttur á geðdeild Nýir tollar lagðir á yfir 80 ríki með vísan til vinnuþrælkunar Óttast að hin leiðin lokist með miklum afleiðingum Sádar verði að viðurkenna tilvist Ísrael Slapp naumlega frá hlébarða í vínbúð Hótar Hútum vegna árása á flutningaskip Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi Arabíu Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Sjá meira