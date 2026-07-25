Erlent

Bolsonaro yngri til­kynnir forsetaframboð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Flavio Bolsonaro er sonur fyrrverandi forseta Brasilíu, Jair Bolsonaro sem afplánar nú fangelsisdóm fyrir tilraun til valdaráns.
Flavio Bolsonaro er sonur fyrrverandi forseta Brasilíu, Jair Bolsonaro sem afplánar nú fangelsisdóm fyrir tilraun til valdaráns. Getty

Brasilíski öldungadeildarþingmaðurinn Flavio Bolsonaro tilkynnti formlega framboð sitt til forseta Brasilíu í dag en hann er sonur fyrrverandi forseta landsins, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro yngri fer fram gegn núverandi forseta Brasilíu, Luiz Inacio Lula da Silva, með framboði sínu en forsetakosningar fara fram í október, segir í umfjöllun Reuters.

Faðir Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro fyrrverandi forseti, afplánar 27 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til valdaráns í forsetakosningum árið 2022, þar sem Lula da Silva bar sigur úr býtum.

Sjá einnig:  Rétta yfir Bolsonaro fyrir valdaránstilraun

Bolsanaro yngri njóti stuðnings Javier Milei, forseta Argentínu, en báðir eru á hægri væng stjórnmálanna. Milei hafi ávarpað samkomu Bolsinaro og hafi sagt að hann gæti „bjargað Brasilíu frá sósíalisma.“ Einnig hafi forsetaframbjóðandinn spilað myndband af Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, þar sem hann lýsti yfir stuðningi sínum við framboðið. 

Þingmaðurinn hafi átt í erfiðleikum með að mynda pólitísk bandalög. Mið-hægriflokkar hafi hingað til tekið hlutlausa afstöðu gagnvart framboði hans en ekki stutt það með beinum hætti. 

Brasilía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið