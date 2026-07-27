Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir fyrirhugaðan niðurskurð Reykjavíkurborgar ekki fara eftir starfsmannafjölda ákveðinna sviða heldur verði miðað við upphæð. Uppfylling hundrað daga markmiða meirihluta borgarstjórnarinnar gangi vel.
„Það var hluti af hundrað daga listanum að byrja á þessari tiltekt og við erum byrjuð á henni. Það er auðvitað alltaf sárt og erfitt því að það felur í almennt í sér að við þurfum að kveðja fólk,“ segir Hildur í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
Ráðist var í uppsagnir hjá borginni í lok júní þar sem átján störf voru lögð niður og níu störf færð milli sviða eða skrifstofa innan borgarinnar. Á verkefnalista meirihluta borgarstjórnar, sem samanstendur af Sjálfstæðisflokknum, Viðreisn og Framsókn, segir að þegar sé vinna hafin að því að fækka millistjórnendum og draga úr yfirbyggingu í borginni.
Líkt og áður hefur Hildur lítið viljað tjá sig um hvað felst nákvæmlega í því að draga úr yfirbyggingunni.
„Við munum kynna næsta fasa fljótlega eftir verslunarmannahelgi eða í ágúst og ég hef nú varist frétta nákvæmlega af því hvað það er með þessa virðingu fyrir hagsmununum sem eru undir. Við ætlum bara að kynna það vel í góðri samvinnu við sviðsstjórana sem halda á þeim málum þegar að kemur,“ segir hún.
„Við þurfum að fara í töluverðan niðurskurð í borgarkerfinu í heild og auðvitað er það sem helst hreyfir nálina, það er launakostnaður. Það er bara veruleikinn þannig að þegar við biðjum sviðsstjóra að skera niður þá þarf auðvitað að rýna í starfsmannatölur og það getur verið mismunandi eftir sviðum.
Það getur verið misjafn launakostnaður eftir því hvaða starfsfólk þú ert að horfa á, þannig að nei, það er ekki komin ákveðin starfsmannatala en það eru meira upphæðir og ákveðin markmið í niðurskurði sem við erum að horfa á.“
„Við vorum með þrjá verkefnalista sem við kynntum við upphaf kjörtímabilsins. Það var hundrað daga listi, tólf mánaða listi og fjögurra ára listi. Við erum með nokkur verkefni sem við ætlum að klára á fyrstu hundrað dögunum og svona 10. september þá eru hundrað dagar liðnir af þessu kjörtímabili okkar,“ segir Hildur sem formlega tók við embætti borgarstjóra þann 2. júní.
Verkefnalistann má sjá hér.
Búið er að strika út þó nokkra hluti af listanum, þar á meðal að flagga íslenska fánanum við Ráðhúsið á hverjum degi og samþykkja símafrí í grunnskólum borgarinnar. Einnig hefur verið ákveðið að samræmt námsmat verði lagt fyrir öll börn í öllum árgöngum og fyrirhugað deiliskipulag Suðurlandsbrautar fellt úr gildi.
„Þetta er sumarleyfismánuður okkar Íslendinga og mál hreyfast kannski ekkert rosalega hratt þótt ég sé að reyna að hamast hérna. Þannig að það er mjög margt sem mun klárast strax í ágúst, til að mynda margar tillögur sem snúa að bílastæðamálum. Við erum með mjög margar bílastæðatillögur á þessum hundrað daga lista,“ segir hún.
Til að mynda vill borgin fjarlægja aðskotahluti í bílastæðum í miðborg Reykjavíkur til þess að hægt sé að nota plássið sem bílastæði á ný.
„Ég átti fund í síðustu viku af því ég hafði kallað eftir kortlagningu á því nákvæmlega hvar þessir hlutir eru og hvaða stæði þetta eru sem við getum komið aftur í gagnið,“ segir Hildur.
„Svo auðvitað í einhverjum tilfellum hafa veitingamenn fengið heimildir til þess að vera með borð og stóla úti á götu á sumrin á góðviðrisdögum til þess að bjóða veitingaþjónustu og við höfum alltaf verið jákvæð fyrir því.“
Þá er einnig til skoðunar að stytta gjaldskyldutímann sem var lengdur í tíð síðasta meirihluta borgarstjórnar.
„Ég er nú ein af þeim sem finnst þessi stúka ofsalega falleg og það er alveg ótrúlega þyngra en tárum taki að þurfa að vera einhvern veginn í þeim sporum eftir áratuga viðhaldsleysi á þessari stúku að við stöndum frammi fyrir þeirri ákvörðun að hana þurfi að rífa. Það er auðvitað ofsalega erfitt,“ segir Hildur þegar umræðan snerist að stúku Laugardalslaugar.
Nauðsynlegt er að rífa stúkuna og hefur heitum pottum við hana verið lokað vegna hættunnar. Nýtt ástandsmat leiðir í ljós töluverðar alkalí- og tæringarskemmdir.
Hildur segir að þrátt fyrir að þykja vænt um stúkuna sé ekki hægt að forgangsraða fjármagni til að ráðast í framkvæmdir. Mikil innviðaskuld sé í Laugardalnum, til að mynda þegar litið sé til skólanna.
„Niðurstaða þessarar verkfræðiskýrslu sem við höfum í höndunum gerir ráð fyrir að hana þurfi að rífa og af henni stafi hreinlega hætta, vegna þess að hún er svo illa farin núna. Minn persónulegi vilji væri að þarna gæti risið eitthvað húsnæði sem gagn væri af fyrir hverfið og sem væri jafnvel með einhverja skírskotun í arkitektúr stúkunnar.“