Laust fyrir klukkan ellefu í gærkvöldi barst lögreglunni á Suðurlandi tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Þrengslavegi austan Litla-Sandfells. Einn lést í slysinu.
Lögreglan á Suðurlandi greinir frá í færslu á Facebook-síðu sinni.
Bíllinn hafi hafnað utan vegar og oltið. Tveir hafi verið í bílnum og annar reyndist án lífsmarka þegar lögregla var komin á vettvang. Endurlífgunartilraunir hafi reynst árangurslausar. Hinn farþeganna hafi verið fluttur á spítala til skoðunar og aðhlynningar.
Tildrög slyssins séu til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgönguslysa.
Færsla lögreglunnar á Suðurlandi í heild sinni:
Laust fyrir kl. 23 í gærkvöldi barst lögreglu tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Þrengslavegi austan Litla-Sandfells þar sem bifreið hafði hafnað utan vegar og oltið. Tveir voru í bílnum og reyndist annar án lífsmarka þegar að var komið. Endurlífgunartilraunir reyndust árangurslausar. Hinn var fluttur á Landspítala háskólasjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar.
Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögreglunnar á Suðurlandi auk rannsóknanefndar samgönguslysa.
Ekki er unnt að veita nánari upplýsingar um slysið að svo stöddu.