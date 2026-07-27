Innlent

Bana­slys í Þrengslunum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Laust fyrir klukkan ellefu í gærkvöldi barst lögreglunni á Suðurlandi tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Þrengslavegi austan Litla-Sandfells. Einn lést í slysinu. 

Lögreglan á Suðurlandi greinir frá í færslu á Facebook-síðu sinni. 

Bíllinn hafi hafnað utan vegar og oltið. Tveir hafi verið í bílnum og annar reyndist án lífsmarka þegar lögregla var komin á vettvang. Endurlífgunartilraunir hafi reynst árangurslausar. Hinn farþeganna hafi verið fluttur á spítala til skoðunar og aðhlynningar. 

Tildrög slyssins séu til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgönguslysa.

Færsla lögreglunnar á Suðurlandi í heild sinni: 

Laust fyrir kl. 23 í gærkvöldi barst lögreglu tilkynning um alvarlegt umferðarslys á Þrengslavegi austan Litla-Sandfells þar sem bifreið hafði hafnað utan vegar og oltið. Tveir voru í bílnum og reyndist annar án lífsmarka þegar að var komið. Endurlífgunartilraunir reyndust árangurslausar. Hinn var fluttur á Landspítala háskólasjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar.

Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknadeild lögreglunnar á Suðurlandi auk rannsóknanefndar samgönguslysa.

Ekki er unnt að veita nánari upplýsingar um slysið að svo stöddu.

Lögreglumál

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