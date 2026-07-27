Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 27. júlí 2026 12:03 Siggi Stormur segir spárnar læstar fyrir helgina. Vísir/Vilhelm Líklegast er að sólin muni leika við landsmenn á sunnan og vestanverðu landinu um Verslunarmannahelgina á meðan rigning er í kortunum í öðrum landshlutum. Þetta segir veðurfræðingur sem telur ólíklegt að spár fyrir helgina muni breytast mikið á næstu dögum. Stærsta ferðahelgi ársins er framundan, sjálf Verslunarmannahelgin en líkt og á ári hverju fara fram á annan tug útihátíða um land allt. Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur sem margir þekkja sem Sigga Storm segir veðurspár fyrir landshluta um helgina vera farnar að skýrast, bandarískar og evrópskar spár séu keimlíkar, útlit sé fyrir lægðagang norðaustur af landinu með norðanátt. „Þær eru lygilega líkar, þessar spár, það er eiginlega sama hvaða spá er skoðuð, þetta bendir allt til þess að við séum í læstri stöðu, það er að segja með lægðagang við norðausturhornið og norðaustur af landinu með norðanátt, sem er komin til að vera verslunarmannahelgina á enda. Það má reikna með að það verði einhver vindur í þessu, það verður ekki alveg logn,“ segir Siggi. „En á hinn bóginn þegar kemur að úrkomu að þá erum við að tala um að Norður- og Norðausturlandið og Austfirðirnir og raunar Austurlandið verði í rigningu af og til um verslunarmannahelgina. Það verður rigning með köflum, það er ekkert svakalega mikil úrkoma að reiknast í þessu, þannig að ef allt fer á besta veg þá gæti þetta nú farið betur en spár gera ráð fyrir.“ Á meðan verði sólríkt veður á sunnan- og vestanverðu landinu um helgina, líkt og undanfarna daga. „Það er komið til að vera um sunnan- og vestanvert landið og þá má reikna með að það verði svona tiltölulega hægur vindur af norðri, það verður úrkomulítið og úrkomulaust helgina á enda. Og það má reikna með að það verði skýjað með köflum, bjart með köflum eða léttskýjað, þannig þetta getur varla verið hagstæðara fyrir þá sem ætla sér að ferðast um Suðurland og eitthvað norður með Vesturlandinu.“ Hitinn fyrir norðan verði einhvers staðar á bilinu sex til ellefu, tólf stig. Á suðurhelmingi landsins geti slegið upp í sautján, til tuttugu stig þegar best lætur. Þannig það er útlit fyrir það að Suðurland og Vesturland fái helst sól um helgina á meðan það lítur út fyrir rigningu víðast hvar annars staðar? „Já, það má segja það. Norðanverðir Vestfirðir fá rigningu líka þannig það er engu logið í því. Þannig að Norður- og Austurland eru rigningarsvæðin okkar þessa helgina.“ Eru líkur á því að þessi spá taki einhverjum breytingum í vikunni? „Ég á ekki von á því það verði neinar afgerandi breytingar. Þær eru ólíkar spárnar að því leytinu til að hún er sýnu hægari, bandaríska spáin með vindinn, þar kemur fram að það verði hægari vindur. En í öllum megindráttum þá sýnist mér að það verði ekki breytingar á þessu. En vel að merkja, það er smá lægðagangur suður af landinu og það gæti dropað eitthvað allra syðst, en það eru verulega litlar líkur á því, en það er kannski rétt að búast við síðdegisskúrum kannski svona rétt til að safna vatni og gróðurinn fái sitt.“ Veður Verslunarmannahelgin Ferðalög Mest lesið Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Innlent Banaslys í Þrengslunum Innlent Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Innlent Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent Fleiri fréttir Sækja slasaðan göngumann á Esjuna Segist hafa áhyggjur af stöðunni í Evrópu Sorglegt að ekki hafi tekist að vernda konuna Ljóst hvar sólin verður um Versló og hvar ekki Varði helginni á spænskri fjöldahjálparstöð Sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa Lilja Rafney syrgir eiginmann sinn Fluttur til Danmerkur með alvarleg brunasár Banaslys í Þrengslunum Barðist fyrir lífi sínu nóttina eftir að ofbeldismaðurinn hlaut dóm Skjálftinn fannst í Grundarfirði og Búðardal Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Sjá meira