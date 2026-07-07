Amadou Onana, leikmaður Aston Villa og belgíska fótboltalandsliðsins, verður frá næstu mánuðina eftir að hafa meiðst illa í leik Belgíu og Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum á HM í gær.
Onana fór meiddur af velli eftir rúmlega tuttugu mínútur í leiknum í Seattle í gær og ljóst var að meiðslin væru alvarleg.
Nú er komið í ljós að Onana sleit krossband í hné og því bíður hans löng fjarvera frá vellinum.
Þetta er ekki bara áfall fyrir belgíska landsliðið, sem vann það bandaríska, 4-1, heldur einnig Villa. Þar hefur Onana verið í lykilhlutverki síðan hann kom frá Everton 2024.
Á síðasta tímabili varð Onana Evrópudeildarmeistari með Villa. Liðið endaði í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Belgía mætir Evrópumeisturum Spánar í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á föstudaginn kemur.
Fyrir leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta var athyglin mikil á manninum sem Donald Trump og Gianni Infantino forðuðu frá leikbanni, Folarin Balogun. Eftir leikinn stal hins vegar Belginn Charles De Ketelaere fyrirsögnunum.
Leikmenn Belgíu sögðust eftir sigurinn gegn Bandaríkjunum í nótt hafa viljað svara ranglæti FIFA úti á vellinum. Þeir dönsuðu líka að hætti Donalds Trump Bandaríkjaforseta, eftir pólitísk afskipti hans vegna leikbanns Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna.
Spánn og Belgía mætast í 8-liða úrslitum HM í fótbolta á föstudagskvöld, eftir að Belgar slógu heimamenn út með frábærum 4-1 sigri í Bandaríkjunum í nótt.