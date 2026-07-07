Enski boltinn

Sleit kross­band í sigrinum gegn Banda­ríkjunum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Romelu Lukaku fagnaði fjórða marki Belga gegn Bandaríkjamönnum með því að halda treyju Amadous Onana á lofti.
Romelu Lukaku fagnaði fjórða marki Belga gegn Bandaríkjamönnum með því að halda treyju Amadous Onana á lofti. getty/David Ramos

Amadou Onana, leikmaður Aston Villa og belgíska fótboltalandsliðsins, verður frá næstu mánuðina eftir að hafa meiðst illa í leik Belgíu og Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum á HM í gær.

Onana fór meiddur af velli eftir rúmlega tuttugu mínútur í leiknum í Seattle í gær og ljóst var að meiðslin væru alvarleg.

Nú er komið í ljós að Onana sleit krossband í hné og því bíður hans löng fjarvera frá vellinum.

Þetta er ekki bara áfall fyrir belgíska landsliðið, sem vann það bandaríska, 4-1, heldur einnig Villa. Þar hefur Onana verið í lykilhlutverki síðan hann kom frá Everton 2024. 

Á síðasta tímabili varð Onana Evrópudeildarmeistari með Villa. Liðið endaði í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Belgía mætir Evrópumeisturum Spánar í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins á föstudaginn kemur.

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