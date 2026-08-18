Enski boltinn

Táningarnir sem gætu slegið í gegn í ensku úr­vals­deildinni í vetur

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Max Dowman hefur þegar sett sitt mark á ensku úrvalsdeildina. Gera Trey Nyoni og Shea Lacey slíkt hið sama í vetur?
Max Dowman hefur þegar sett sitt mark á ensku úrvalsdeildina. Gera Trey Nyoni og Shea Lacey slíkt hið sama í vetur? vísir/epa/getty

Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst á föstudaginn. En hvaða ungstirni munu slá í gegn á komandi tímabili? Fjölmiðladeild ensku úrvalsdeildarinnar tók saman sjö táninga sem gætu stimplað sig inn í vetur.

Sá fyrsti sem er nefndur til sögunnar er leikmaður sem lét til sín taka á síðasta tímabili, Arsenal-maðurinn Max Dowman. Hann varð yngsti leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar til að skora (sextán ára og 73 daga gamall) þegar hann gulltryggði sigur Arsenal á Everton.

Alls lék Dowman, sem verður ekki sautján ára fyrr en á gamlársdag, þrettán leiki í öllum keppnum fyrir Arsenal á síðasta tímabili.

Táningar Liverpool og Manchester United eru einnig taldir geta haft áhrif á gang mála í ensku úrvalsdeildinni í vetur. Þetta eru þeir Trey Nyoni og Shea Lacey. 

Klippa: Hvaða ungstirni slá í gegn í vetur

Nyoni, sem er nítján ára miðjumaður, kom við sögu í sex leikjum með Liverpool á síðasta tímabili og lék alls fjórtán leiki í öllum keppnum. Lacey er sömuleiðis nítján ára en þessi kantmaður eða sóknarsinnaði miðjumaður lék þrjá deildarleiki á síðasta tímabili.

George Hemmings hjá Aston Villa, Veljko Milosavljevic hjá Bournemouth, Joel Drakes-Thomas hjá Crystal Palace og Harrison Armstrong hjá Everton eru einnig taldir geta slegið í gegn í vetur.

Upphafsleikur ensku úrvalsdeildarinnar fer fram á Emirates á föstudaginn en þar taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry City.

Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:

Föstudagurinn 21. ágúst

  • 19.00 Arsenal - Coventry

Laugardagurinn 22. ágúst

  • 11.30 Hull - Man. Utd
  • 14.00 Everton - Crystal Palace
  • 14.00 Ipswich - Sunderland
  • 14.00 Nott. Forest - Leeds
  • 16.30 Brentford - Tottenham

Sunnudagurinn 23. ágúst

  • 13.00 Brighton - Aston Villa
  • 13.00 Man. City - Bournemouth
  • 15.30 Newcastle - Liverpool

Mánudagurinn 24. ágúst

  • 19.00 Fulham - Chelsea

Upphitunarþáttur Messunnar fyrir tímabilið í ensku úrvalsdeildinni verður sýndur á Sýn Sport klukkan 17:45 á morgun.

Enski boltinn

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