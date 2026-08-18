Keppni í ensku úrvalsdeildinni hefst á föstudaginn. En hvaða ungstirni munu slá í gegn á komandi tímabili? Fjölmiðladeild ensku úrvalsdeildarinnar tók saman sjö táninga sem gætu stimplað sig inn í vetur.
Sá fyrsti sem er nefndur til sögunnar er leikmaður sem lét til sín taka á síðasta tímabili, Arsenal-maðurinn Max Dowman. Hann varð yngsti leikmaðurinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar til að skora (sextán ára og 73 daga gamall) þegar hann gulltryggði sigur Arsenal á Everton.
Alls lék Dowman, sem verður ekki sautján ára fyrr en á gamlársdag, þrettán leiki í öllum keppnum fyrir Arsenal á síðasta tímabili.
Táningar Liverpool og Manchester United eru einnig taldir geta haft áhrif á gang mála í ensku úrvalsdeildinni í vetur. Þetta eru þeir Trey Nyoni og Shea Lacey.
Nyoni, sem er nítján ára miðjumaður, kom við sögu í sex leikjum með Liverpool á síðasta tímabili og lék alls fjórtán leiki í öllum keppnum. Lacey er sömuleiðis nítján ára en þessi kantmaður eða sóknarsinnaði miðjumaður lék þrjá deildarleiki á síðasta tímabili.
George Hemmings hjá Aston Villa, Veljko Milosavljevic hjá Bournemouth, Joel Drakes-Thomas hjá Crystal Palace og Harrison Armstrong hjá Everton eru einnig taldir geta slegið í gegn í vetur.
Upphafsleikur ensku úrvalsdeildarinnar fer fram á Emirates á föstudaginn en þar taka Englandsmeistarar Arsenal á móti nýliðum Coventry City.
Fyrsta umferð ensku úrvalsdeildarinnar:
Föstudagurinn 21. ágúst
Laugardagurinn 22. ágúst
Sunnudagurinn 23. ágúst
Mánudagurinn 24. ágúst
Upphitunarþáttur Messunnar fyrir tímabilið í ensku úrvalsdeildinni verður sýndur á Sýn Sport klukkan 17:45 á morgun.