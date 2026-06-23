Lífið samstarf

Bylgju­lestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þing­völlum

Bylgjulestin
Jökull úr Kaleo mætti í heimsókn til Ívars Guðmunds og Svala á laugardag þegar Bylgjulestin mætti á stórtónleikana Bergmál á Þingvöllum. 
Jökull úr Kaleo mætti í heimsókn til Ívars Guðmunds og Svala á laugardag þegar Bylgjulestin mætti á stórtónleikana Bergmál á Þingvöllum.  Myndir/Viktor Freyr.

Einn stærsti viðburður ársins fór fram á Þingvöllum á laugardag þar sem tónlistarhátíðin Bergmál fór fram í fallegu veðri. Að sjálfsögðu var Bylgjulestin á staðnum og tók á móti góðum gestum í beinni útsendingu milli kl. 12 og 16.

Bylgjan bauð upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og þá voru gjafabréf frá N1 í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld voru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi.

Lestarstjórarnir á Þingvöllum voru Svali og Ívar Guðmunds sem skemmtu sér vel ásamt um 20.000 gestum hátíðarinnar.

Hinn sjötugi KK var að spila í fyrsta á Þingvöllum og var ánægður með lífið.

„Þetta var einstakur dagur,“ segir Ívar. „Veðrið lék við gesti sem gengu mjög vel um svæðið og tónleikarnir tókust frábærlega. Þeir listamenn sem við töluðum við voru a.m.k. í skýjunum. Við fengum m.a. Mugison í heimsókn til okkar og einnig KK en hann er 70 ára gamall og hafði aldrei spilað á Þingvöllum áður. Svo kíkti Jökull úr Kaleo til okkar en hópur erlendra gesta fylgdi bandinu til Íslands auk nýju kærustu hans. Þau voru öll í skýjunum yfir tónleikunum og stórbrotinni náttúrufegurð Þingvalla.“

Hann segir það hafa verið stórkostlegt að upplifa Þingvelli með þessum hætti. „Svæðið þar sem tónleikarnir voru haldnir var skipulagt sem samkomusvæði árið 1930 en hefur víst lítið verið nýtt til þess. Það var því mikil upplifun að vera viðstaddur þennan einstaka viðburð og bara það að sjá sólina setjast í þessu fallega umhverfi er sjón sem ég mun seint gleyma.“

Hér fyrir neðan má sjá fleiri myndir frá Þingvöllum sem ljósmyndarinn Viktor Freyr tók.

Næstu stopp Bylgulestarinnar:

27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar

3. júlí Polla- og N1 mótin á Akureyri

11. júlí Kótelettan á Selfossi

18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum

25. júlí Bylgjulestarútilega á Flúðum

Mynd/Viktor Freyr.
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