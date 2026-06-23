Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Bylgjulestin 23. júní 2026 09:10 Jökull úr Kaleo mætti í heimsókn til Ívars Guðmunds og Svala á laugardag þegar Bylgjulestin mætti á stórtónleikana Bergmál á Þingvöllum. Myndir/Viktor Freyr. Einn stærsti viðburður ársins fór fram á Þingvöllum á laugardag þar sem tónlistarhátíðin Bergmál fór fram í fallegu veðri. Að sjálfsögðu var Bylgjulestin á staðnum og tók á móti góðum gestum í beinni útsendingu milli kl. 12 og 16. Bylgjan bauð upp á skemmtilegan sumarvarning í Lukkuhjólinu og þá voru gjafabréf frá N1 í boði, frískandi 7up Pink drykkir, Kitkat og áskrift að Sýn+. Talaria raf-mótorhjól og IKAMPER tjöld voru til sýnis og Samgöngustofa fjallaði um umferðaröryggi. Lestarstjórarnir á Þingvöllum voru Svali og Ívar Guðmunds sem skemmtu sér vel ásamt um 20.000 gestum hátíðarinnar. Hinn sjötugi KK var að spila í fyrsta á Þingvöllum og var ánægður með lífið. „Þetta var einstakur dagur,“ segir Ívar. „Veðrið lék við gesti sem gengu mjög vel um svæðið og tónleikarnir tókust frábærlega. Þeir listamenn sem við töluðum við voru a.m.k. í skýjunum. Við fengum m.a. Mugison í heimsókn til okkar og einnig KK en hann er 70 ára gamall og hafði aldrei spilað á Þingvöllum áður. Svo kíkti Jökull úr Kaleo til okkar en hópur erlendra gesta fylgdi bandinu til Íslands auk nýju kærustu hans. Þau voru öll í skýjunum yfir tónleikunum og stórbrotinni náttúrufegurð Þingvalla.“ Hann segir það hafa verið stórkostlegt að upplifa Þingvelli með þessum hætti. „Svæðið þar sem tónleikarnir voru haldnir var skipulagt sem samkomusvæði árið 1930 en hefur víst lítið verið nýtt til þess. Það var því mikil upplifun að vera viðstaddur þennan einstaka viðburð og bara það að sjá sólina setjast í þessu fallega umhverfi er sjón sem ég mun seint gleyma.“ Hér fyrir neðan má sjá fleiri myndir frá Þingvöllum sem ljósmyndarinn Viktor Freyr tók. Næstu stopp Bylgulestarinnar: 27. júní Í Hjarta Hafnarfjarðar 3. júlí Polla- og N1 mótin á Akureyri 11. júlí Kótelettan á Selfossi 18. júlí Götubitahátíðin í Hljómskálagarðinum 25. júlí Bylgjulestarútilega á Flúðum Mynd/Viktor Freyr. Bylgjan Bylgjulestin Kaleo Tónleikar Kaleo á Þingvöllum 2026 Þingvellir Mest lesið Kjarnorkuverkfræði-draumurinn rætist í París Lífið Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Lífið „Hér er ég tólf árum seinna, enn að hugsa um þetta“ Tíska og hönnun Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Þrastahreiður í Garðabæ í beinni Lífið Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Lífið samstarf Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Lífið „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Lífið Fleiri fréttir Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Ormsson með sjónvarpsmarkað í beinni útsendingu í kvöld Útivistarfatnaðurinn sem gerir íslenska sumarið betra Díllinn er nýtt app þar sem notendur finna bestu dílana Fiskikóngurinn fagnar stækkun með glæsilegri opnunarhátíð Heather Mills heldur fyrirlestur í Hagkaup Stórkostleg stemning á glæsilegri forsýningu Star Wars Hugarafl skilar nærri hálfum milljarði í samfélagslegan ávinning Svona færðu pallinn í toppstand fyrir sumarið Fulleldað sous vide lambakjöt er spennandi nýjung frá Kjarnafæði Sjá meira