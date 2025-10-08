Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. október 2025 14:05 Baldvin Z gefur ekki mikið fyrir gervigreindarleikkonuna Tilly Norwood, einmitt vegna þess að hún sé alveg fyrirsjáanleg. Steiney Skúla og Dóra Jóhanns gera grín að leikstjóranum vegna orða hans um leikkonur. Vísir/Vilhelm Leikstjórinn Baldvin Z telur gervigreindarleikara ekki spennandi því fegurðin í góðum leik felist í hinu óvænta. Á tökustað þurfi maður að vera tilbúinn fyrir alls konar uppákomur, til dæmis leikkonu á blæðingum sem sé í vondu skapi. Baldvin var gestur í Síðdegisútvarpinu á Rúv í gær ásamt Sigurgeiri Arinbjarnarsyni tæknibrellumeistara til að ræða um gervigreindarleikkonuna Tilly Norwood sem hefur verið í fréttum undanfarið og er afar umdeild í skemmtanabransanum. Norwood var sköpuð fyrr á þessu ári af Xicoia, gervigreindardeild framleiðslufyrirtækisins Particle6 Group, en hún birtist fólki sem „upprennandi leikkona“ í Lundúnum. Fyrsta „verk“ Norwood var sketsinn „AI Commissioner“ og í september bárust fréttir af því að hún væri komin á mála hjá umboðsskrifstofu. Baldvin og Sigurgeir sammæltust um í þættinum að gervigreindarleikarar væru ekki spennandi og að þeir myndu ekki ráða Norwood. „Það hljómar ekkert sérstaklega spennandi fyrir leikstjóra að vinna með þannig fyrirbæri því að fegurðin í því að búa til góða senu, þar sem leikur er góður, kemur alltaf úr óvæntri átt. Þú planar og skipuleggur og reynir að koma öllum þeim upplýsingum á framfæri til leikara sem þú vilt að hann hafi þegar hann gerir þessa senu,“ sagði Baldvin um gervigreindarleikkonuna. Maður þurfi að díla við óvænta hluti Óvæntir hlutir og uppákomur væru síðan það sem gerðu senur fallegar. „Ef ég er með kalkúleraðan leikara á setti sem gerir nákvæmlega það sem ég segi þá verður þetta, held ég, ekki alveg nógu gott,“ sagði Baldvin. Baldvin Z segir að á tökustað geti ýmislegt gerst.vísir/vilhelm „Án þess að segja einhver nöfn þá hef ég verið með leikara á setti sem hlustaði aldrei á mig, hann var búinn að ákveða fyrirfram hvað hann ætlaði að gera. Það var bara mjög erfitt að díla við það og ég sé fyrir mér að þetta sé svipað, það kemur ekkert ,reaction' á neitt,“ sagði hann. Baldvin segir að á tökustað þurfi maður að vera tilbúinn að bregðast við alls konar uppákomum. „Þú getur bara verið með konu sem er á túr og hún er í vondu skapi þennan dag. Við þurfum bara að díla við það á setti og einhvern veginn embrace-a það inn í verkið,“ sagði Baldvin. Kvikmyndafólk geti þannig lent í alls konar uppákomum og allt sé gert til þess að gera verkið sem áhugaverðast. Lýsingar Baldvins á áskoruninni sem fylgir því að starfa með konum á blæðingum hljóma eflaust nokkuð gamaldags í eyru magra. Dóra deildi viðtalinu við Baldvin. Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, handritshöfundur og leikstjóri, birti klippu úr viðtalinu á Facebook-sögu sinni og virtist greinilega vera að hæðast þar að kollega sínum. „Aðdáunarvert hvernig Baldvin Z nær að díla við leikkonur sem eru á túr og í vondu skapi og nær að „embrace-a“ það inn í verkin sín,“ skrifaði hún við klippuna. Steiney Skúladóttir, leikkona og sketsahöfundur, gerði líka grín að orðum Baldvins á TikTok í gær. Á myndskeiðinu má sjá Steineyju ásamt þremur öðrum hlusta á viðtalið og ýmist kinka kolli eða hrista hausinn. „Baldvin Z hefur lent í HRÆÐILEGUM HLUTUM á setti!!“ skrifar hún við myndbandið sem hefur vakið mikla athygli og hefur fengið tuttugu þúsund áhorf á tæpum sólarhring. @steiney_skula Baldvin Z hefur lent í HRÆÐILEGUM HLUTUM á setti!! ♬ original sound - Steiney Skúladóttir Gervigreind Kvikmyndagerð á Íslandi Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið Kynntust í Keflavík og gista saman í villu í Kenýa Ferðalög Gefur endurkomu undir fótinn Lífið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Lífið Enginn í joggingbuxum í París Lífið Embla Wigum flytur aftur á Klakann Lífið Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Bíó og sjónvarp Skömminni skilað Gagnrýni Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Lífið Fleiri fréttir Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ „Finn ekki fyrir pressu“ Þórunn Elísabet og Jón selja í Vesturbænum Götulistamaðurinn Jójó látinn Hvernig er best að byggja upp traust? 