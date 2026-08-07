Söngvamyndin Hvar er draumurinn? byggir á lögum Sálarinnar hans Jóns míns, er nostalgísk sumarsaga um fyrstu ástina og það að fullorðnast og kemur í bíóhús í byrjun september. Engir styrkir fengust í verkefnið sem er drifið áfram af ungu og metnaðarfullu kvikmyndagerðarfólki.
Höfundur, leikstjóri og framleiðandi myndarinnar er Höskuldur Þór Jónsson. Hvar er draumurinn? er fyrsta kvikmynd hans í fullri lengd en hann hefur áður starfað sem leikari og dansari og leikstýrði söngleiknum Með allt á hreinu sem var sýndur fyrir fullu húsi í Háskólabíói í sumar.
Verkefnið er drifið áfram af ungu og upprennandi listafólki og á meðal leikara eru Mikael Kaaber, Sigríður Ragnarsdóttir, Berglind Alda Ástþórsdóttir, Mímir Bjarki Pálmason, Kolbeinn Sveinsson, Ingi Þór Þórhallsson, Hrafnhildur Ingadóttir og Salka Sól Eyfeld.
Fyrsta stiklan fyrir kvikmyndina er komin út en hana má sjá hér á Vísi:
„Sálin hans Jóns míns er ein ástsælasta og áhrifamesta hljómsveit Íslands og hefur verið stór hluti af íslensku tónlistarlífi í áratugi. Tónlistin og textarnir eru einstaklega fjölbreyttir – þar má finna gleði, húmor, rómantík og dramatík – sem hentar mjög vel sem grunnur að slíku verkefni. Auk þess er þetta tónlist sem margar kynslóðir þekkja og eiga sterkar minningar tengdar við hana,“ segir Höskuldur.
Hvað hefur verkefnið verið lengi í bígerð?
„Hvar er draumurinn? var upphaflega sviðsett í Verzlunarskóla Íslands þar sem ég skrifaði og leikstýrði söngleik byggðum á lögum Sálarinnar hans Jóns míns. Viðtökurnar voru það góðar að ákveðið var að þróa verkefnið áfram og aðlaga það að kvikmynd í fullri lengd,“ segir hann.
„Í kjölfarið tók við handritsvinna og undirbúningur áður en ráðist var í tökur síðasta sumar og haust. Nú er eftirvinnslan á lokametrunum og stefnt er að frumsýningu 3. september,“ segir Höskuldur.
Hvert sækir myndin innblástur?
„Við sækjum klárlega innblástur í myndir á borð við Með allt á hreinu og Sódómu Reykjavík, en einnig í klassískar tónlistarmyndir eins og Grease, þar sem söngurinn og tónlistin er órjúfanlegur hluti af frásögninni,“ segir Höskuldur um innnblásturinn.
Hvernig gengu tökur?
„Tökur á kvikmyndinni gengur vonum framar, líka í ljósi þess að engir styrkir fengust í verkefnið. Þetta endaði í 25 tökudögum og tökur hófust í júlí og kláruðust um haustið. Þetta er algjört ástríðuverkefni þar sem ungt og upprennandi fólk hefur drifið verkefnið áfram af miklum metnaði og ástríðu,“ segir hann.
„Það er ekki á hverjum degi sem stór hópur ungs fólks kemur saman yfir heilt sumar til að búa til bíómynd.“