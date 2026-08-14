„Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. ágúst 2026 14:05 Hinn skosk-enski Jack Lowden er ekki sérlega þekkt nafn en hefur þó leikið í hinum vinsælu Slow Horses. EPA Skoski leikarinn Jack Lowden er „sterklega orðaður“ við hlutverk næsta James Bond í spæjaraseríunni vinsælu. Lowden þykir líklegastur af þeim leikurum sem hafa verið orðaðir við hlutverkið og er efstur á blaði hjá veðbönkum. Kanadíski leikstjórinn Denis Villeneuve var síðasta sumar ráðinn til að leikstýra næstu og 26. kvikmyndinni um breska spæjarann 007. Síðan þá (og sennilega aðeins fyrr) hefur staðið yfir leit að þeim sem mun leika spæjarann geðþekka. Ekki er þó mikill tími til stefnu því samkvæmt skipulagi MGM-Amazon eiga tökur á myndinni að hefjast á næsta ári. Sjá einnig: Villeneuve leikstýrir næstu mynd um James Bond Ýmsir hafa verið orðaðir við hlutverkið en talið er lokahópur mögulegra kandídata samanstandi af sex nöfnum: Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Tom Francis, Harris Dickinson og Jack Lowden. Breski leikarinn Callum Turner, sem er jafnframt eiginmaður söngkonunnar Dúu Lipa, hefur hingað til þótt líklegastur til að hreppa hnossið. Í byrjun árs var jafnframt greint frá því að Turner væru búinn að blaðra því um allan bæ að hann væri kominn með hlutverkið. Ekkert hefur þó heyrst frekar um málið sem bendir til þess að málið sé ekki enn alveg ráðið. Nýjustu fregnir af ráðningunni eru að skosk-enski leikarinn Jack Lowden sé fremstur í Bond-kapphlaupinu. Richard Osman, fjölmiðlamaður og glæpasagnahöfundur, gaf ráðningu Lowden undir fótinn í hlaðvarpi sínu The Rest is Entertainment í byrjun vikunnar. „Einhver sagði mér með mikilli vissu um daginn hver er nýi Bond, en það er reyndar eitthvað sem ég hef lent í áður,“ sagði Osman í hlaðvarpinu og bætti við: „Nafnið sem ég hef heyrt er Jack Lowden.“ „Þetta er alls ekki svona „hann er pottþétt með þetta“-dæmi. Hann er tvímælalaust sterklega orðaður við hlutverkið. Ég held að hann yrði frábær. Lowden yrði magnaður Bond. Hann er með alvöru Daniel Craig-orku,“ bætti hann við. Lowden er þekktastur fyrir að leika MI5-fulltrúann River Cartwright í spæjaraþáttunum Slow Horses (2022-26) og kvikmyndunum Dunkirk (2017) og Fighting With My Family (2019). Þá mun hann leika Herra Darcy í nýrri aðlögun Netflix á Hroka og hleypidómum eftir Jane Austen. Annað sem gæti stutt við fréttirnar er að Nina Gold, sem sér um leikaravalið í nýju Bond-myndinni, sá um að ráða Lowden í Slow Horses. Lowden var spurður út í sögusagnirnar fyrir fjórum árum síðan og var uppi með sér en fannst það þó ólíklegt. En fjögur ár eru langur tími í kvikmyndabransanum. Lowden yrði ekki fyrsta lítt þekkta nafnið sem leikur Bond. Sean Connery var frekar óþekktur þegar hann hreppti hlutverkið og George Lazenby hafði bara leikið í auglýsingum þegar hann tók hlutverkið að sér. Spurning hvort Lowden feti sömu leið, það er ómögulegt að segja. James Bond Hollywood Bandaríkin Bretland Skotland Tengdar fréttir Næsti Bond undir þrítugu og þrír efstir á blaði Nú þegar búið er að ráða Denis Villeneuve sem leikstjóra næstu James Bond-myndar er leit hafin að næsta 007. Heimildarmenn Variety segja framleiðendur vilja leikara undir þrítugu og að efstir á blaði séu Tom Holland, Jacob Elordi og Harris Dickinson. 28. júní 2025 12:26 Bezos bolar Broccoli burt frá Bond Fjölskyldan sem stýrt hefur sögunum um James Bond, ofurnjósnarann heimsfræga, hefur stigið til hliðar. 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