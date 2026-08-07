Kvikmyndaverið Lionsgate greinir frá því að vinna að framhaldsmynd um popparann Michael Jackson sé hafin. Tökur eigi að hefjast á seinni hluta þessa árs eða á fyrri hluta 2027 og kvikmyndin komi út ári síðar. Ævisögumyndin Michael kom út fyrr á árinu, fékk misjafna dóma hjá gagnrýnendum en skilaði milljarði Bandaríkjadala í kassann.
Adam Fogelson, varaforstjóri kvikmyndahluta Lionsgate, greindi frá tíðindunum á fjórðungsuppgjöri kvikmyndaversins. Engar frekari upplýsingar um framhaldsmyndina liggja þó fyrir, hvorki kostnaður hennar né umfjöllunarefni.
Michael sagði sögu Michaels Jackson frá því hann byrjaði í fjölskyldusveitinni Jackson 5 á sjöunda áratugnum og þar til hann fór á tónleikaferðalag með plötuna Bad árið 1987. Antoine Fuqua leikstýrði myndinni og fór Jaafar Jackson, bróðursonur popparans, með aðalhlutverkið. Myndinni lauk svo á óljósu orðunum „Saga hans heldur áfram“.
Upphaflega átti síðasti hluti myndarinnar að fjalla um ásakanir í garð Michaels um kynferðislega misnotkun á drengjum á tíunda áratugnum. Ekkert varð af því þegar kom í ljós að umfjöllunin braut í bága við klásúla í sátt Jackson við fjölskyldu eins drengjann. Á endanum þurfti því að fara aftur í tökur og endurskrifa seinni hluta myndarinnar.
„Við erum með nokkrar senur, sérstaklega nokkrar stórar tónlistarsenur, sem við vorum búin að taka upp, sem verða nær örugglega notaðar,“ sagði Fogelson um nýju myndina.
„Við erum aðallega að einblína núna á að við getum skilað bestu mögulega framhaldsmyndinna fyrir rétt verð. Þetta er það sem áhorfendur vilja og eiga skilið eftir upplifunina sem við færðum þeim í fyrsta skiptið,“ sagði hann jafnframt.
Sjá einnig: Sumir sáttir en flestir keppast við að tæta Michael í sig
Ljóst er að af nægu er að taka af seinni hluta ævi popparans. Þar má nefna útgáfu breiðskífanna Dangerous, HIStory og Invincible, fjölda ásakana í garð Michaels um kynferðislega misnotkun á ungum drengjum og lyfjamisnotkunin sem dró hann til dauða árið 2009.
Michael sló í gegn hjá áhorfendum í vor, opnunarhelgi myndarinnar var sú stærsta í sögunni fyrir ævisögulega mynd og skákaði þar við Oppenheimer (2023) og varð hún síðan fyrsta ævisögumyndin til að hala inn milljarði Bandaríkjadala í tekjur.
Gagnrýnendur voru þó ekki eins ánægðir með myndina, hún er með 38 prósent ferskleika á kvikmyndasíðunni Rotten Tomatoes og meðaleinkunnina 39 hjá Metacritic sem tekur saman meðaltal stærstu gagnrýnenda.
Michael fékk tvær stjörnur á Vísi en þar sagði gagnrýnandi að myndin væri „yfirborðskennd dýrlingasaga sem dregur upp flata, átakalitla og óspennandi mynd af umfjöllunarefninu“. Tónlist popparans fengi að skína í myndinni en kaffærði um leið sögunni og gerir að verkum að hún minnti á rándýran playlista.