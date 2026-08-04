Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. ágúst 2026 09:59 Tom Holland virðist eiga hug og hjarta bíógesta sem flykkjast í bíó þessa dagana til að sjá hann í Spider-Man: Brand New Day og The Odyssey. Nýjasta kvikmyndin um Köngulóarmanninn sló um helgina sögulegt met sem stórmyndin Avengers: Endgame átti. Köngulóarmaðurinn rakaði inn 360 milljónum dala í Bandaríkjunum sem er stærsta opnunarhelgi sögunnar þar í landi. Á heimsvísu halaði myndin inn rúmum 930 milljónum dala og stefnir í að verða með best sóttu kvikmyndum sögunnar. Um er að ræða Spider-Man: Brand New Day, fjórðu kvikmyndina með Tom Holland í aðalhlutverki vinalegu ofurhetjunnar. Ekki nóg með að vera vel sótt heldur hefur kvikmyndin einnig fengið fína dóma hjá gagnrýnendum með um 89% prósent ferskleika hjá Rotten Tomatoes, meðaleinkunnina 6,6 á síðunni Metacritic sem safnar saman dómum gagnrýnenda og 8,2 á vinsælu bíósíðunni IMDB. Brand New Day var sýnd í 2.487 bíósölum í Norður-Ameríku um helgina og seldust bíómiðar þar fyrir 360 milljónir dala. Þar með bætti kvikmyndin fyrra metið, sem Avengers: Endgame átti með 357,1 milljón dala. Endgame heldur þó enn metinu fyrir stærstu opnunarhelgi á heimsvísu með 1,2 milljarða dala í miðasölu. Miðasalan fór langt fram úr bjartsýnustu spám og hefur myndin margborgað sig miðað við kostnað. Meint þreyta áhorfenda með ofurhetjumyndir virðist ekkert bíta á Köngulóarmanninn sem virðist alltaf vinsæll hjá áhorfendum. Tom Holland er sömuleiðis ótvíræður miðasölukóngur ársins í ár. Ekki nóg með að halda áfram að gera það gott sem Köngulóarmaðurinn heldur lék hann Telemakkus í The Odyssey sem stefnir hraðbyri á milljarð í miðasölu. Hann er þó ekki einn um að leika í báðum myndum, því Zendaya og Jon Bernthal gera það einnig. Spider-Man: Brand New Day segir frá glímu Peters Parker við einmanaleika, vinamissi og nýjan dularfullan óvin. Leikstjóri myndarinnar er Daniel Destin Cretton sem hefur áður leikstýrt Marvel-myndinni Shang-Chi (2021) og þáttunum Wonder Man (2026). Leikhópurinn er stjörnum prýddur með Holland, Zendayu, Bernthal, Jacob Batalon, Marc Ruffalo, Sadie Sink og Florence Pugh í stórum hlutverkum. Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin Tengdar fréttir Haaland hunsaði Holland Hollywood-stjarnan Tom Holland játaði að það væri auðmýkjandi reynsla að fótboltastjarnan Erling Haaland skyldi hunsa skilaboð hans. Holland sá Haaland á formúlunni í júní og bauð Norðmanninum út að borða en fékk ekkert svar. Haaland viðurkenndi að hafa hunsað skilaboðin því hann vissi ekkert hver Holland væri. 15. júlí 2026 11:29 Stórbrotinn stíll Zendayu Það er of vægt til orða tekið að segja að leikkonan Zendaya beri af í klæðaburði. Engin önnur stjarna kemst með tærnar þar sem hún hefur hælana og undanfarið hefur henni tekist að toppa sjálfa sig algjörlega. 7. júlí 2026 14:00 Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Fjórða myndin um Köngulóarmanninn með Tom Holland í aðalhlutverki er farin í framleiðslu og er leikhópurinn stjörnum prýddur. Svo virðist sem Hulk, Punisher og Scorpion muni allir koma við sögu. 2. ágúst 2025 11:41 Mest lesið Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim Lífið Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Lífið Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Bíó og sjónvarp Fyrsta platan í tuttugu ár Lífið Sló pabba út með að kasta sér yfir línuna Lífið „Ég er svolítið svífandi á bleiku skýi“ Lífið Myndaveisla: Stjörnufans fyrir norðan á Einni með öllu Lífið IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Tónlist Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga Lífið Innipúki er ekki það sama og fýlupúki Lífið Fleiri fréttir Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Eftirlætis myndir Laufeyjar: „Mig dreymir um þetta augnablik“ Frumsýning: Íslensk stikla fyrir Um tímann og vatnið Gosling verður Skrattakollur Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Lofar nýrri Ódysseifskviðu fyrir árslok Ali G snýr aftur Rýnt í stikluna: Smekkfull stikla af ofurhetjum Óskarsverðlaunahafinn Brenda Fricker látin Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Brjálaðar boltamömmur berjast Geislasverð Loga Geimgengils seldist á 470 milljónir Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bestu hlutverk Sams Neill: Andkristur, fornleifafræðingur og menn á barmi sturlunar Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Joanna Pettet er látin Pulp Fiction-stjarna heiðursgestur á RIFF Britney á stóra skjáinn Fyrsta mynd umdeildrar gervigreindarleikkonu í framleiðslu Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Danny Glover með Alzheimer Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Michael Byrne er látinn Sjá meira