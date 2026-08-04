Bíó og sjónvarp

Köngulóarmaðurinn slær sögu­legt met

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tom Holland virðist eiga hug og hjarta bíógesta sem flykkjast í bíó þessa dagana til að sjá hann í Spider-Man: Brand New Day og The Odyssey.
Tom Holland virðist eiga hug og hjarta bíógesta sem flykkjast í bíó þessa dagana til að sjá hann í Spider-Man: Brand New Day og The Odyssey.

Nýjasta kvikmyndin um Köngulóarmanninn sló um helgina sögulegt met sem stórmyndin Avengers: Endgame átti. Köngulóarmaðurinn rakaði inn 360 milljónum dala í Bandaríkjunum sem er stærsta opnunarhelgi sögunnar þar í landi. Á heimsvísu halaði myndin inn rúmum 930 milljónum dala og stefnir í að verða með best sóttu kvikmyndum sögunnar.

Um er að ræða Spider-Man: Brand New Day, fjórðu kvikmyndina með Tom Holland í aðalhlutverki vinalegu ofurhetjunnar. Ekki nóg með að vera vel sótt heldur hefur kvikmyndin einnig fengið fína dóma hjá gagnrýnendum með um 89% prósent ferskleika hjá Rotten Tomatoes, meðaleinkunnina 6,6 á síðunni Metacritic sem safnar saman dómum gagnrýnenda og 8,2 á vinsælu bíósíðunni IMDB.

Brand New Day var sýnd í 2.487 bíósölum í Norður-Ameríku um helgina og seldust bíómiðar þar fyrir 360 milljónir dala. Þar með bætti kvikmyndin fyrra metið, sem Avengers: Endgame átti með 357,1 milljón dala. Endgame heldur þó enn metinu fyrir stærstu opnunarhelgi á heimsvísu með 1,2 milljarða dala í miðasölu.

Miðasalan fór langt fram úr bjartsýnustu spám og hefur myndin margborgað sig miðað við kostnað. Meint þreyta áhorfenda með ofurhetjumyndir virðist ekkert bíta á Köngulóarmanninn sem virðist alltaf vinsæll hjá áhorfendum.

Tom Holland er sömuleiðis ótvíræður miðasölukóngur ársins í ár. Ekki nóg með að halda áfram að gera það gott sem Köngulóarmaðurinn heldur lék hann Telemakkus í The Odyssey sem stefnir hraðbyri á milljarð í miðasölu. Hann er þó ekki einn um að leika í báðum myndum, því Zendaya og Jon Bernthal gera það einnig.

Spider-Man: Brand New Day segir frá glímu Peters Parker við einmanaleika, vinamissi og nýjan dularfullan óvin. Leikstjóri myndarinnar er Daniel Destin Cretton sem hefur áður leikstýrt Marvel-myndinni Shang-Chi (2021) og þáttunum Wonder Man (2026). Leikhópurinn er stjörnum prýddur með Holland, Zendayu, Bernthal, Jacob Batalon, Marc Ruffalo, Sadie Sink og Florence Pugh í stórum hlutverkum.

Bíó og sjónvarp Hollywood Bandaríkin

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