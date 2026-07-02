Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land

Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi stormur, segir að það stefni í gott veður um allt land um helgina. Ef til vill mun góða veðrið ekki koma fyrir norðan fyrr en á laugardag.
Þetta kom fram í Reykjavík síðdegis þar sem Siggi ræddi veðrið.
„Ef ég væri að velta fyrir mér að fara í ferðalag og vildi vera í þurrki og björtu veðri þá eru veðurhorfurnar alveg prima um helgina, þá sérstaklega sunnan og vestanlands, svo kemur þetta einnig inn á norður og austurland. Það er að segja, við erum að fá yfir okkur hæðarhrygg og því fylgir gjarnan góðviðri og hann ætlar að dvelja hjá okkur fram yfir helgi. Þannig það er eiginlega alveg sama hvert menn fara,“ segir Siggi.
Viðtalið við Sigga má sjá í spilaranum, en þar ræddi hann einnig um hitabylgjuna í Evrópu.
„Það verður á morgun, föstudag, þá verður einhver úrkoma og leifar af úrkomu við norðurströndina. Síðan smám saman þornar þetta upp, og við tekur bærilegasta veður um allt land og smám saman rofar til og það verður bjart með köflum. Síðan á laugardag verða einhverjir dropar norðaustanlands sýnist mér um morguninn, en þeir fjara nú út mjög hratt, og þá léttir til. Við eigum von á mjög góðu veðri um helgina, allt að sautján til átján stiga hita. Það verður sérstaklega hlýtt fyrir austan. Þeir græða alltaf nokkrar gráður þeir sem eru hlé megin vinds.“
En hvað erum við að tala um í næstu viku? Er lægð á leiðinni?
„Það er lægð á leiðinni á þriðjudagsmorgun,“ segir Siggi.
„Það verður að koma vatn og hún kemur með hlýindi, mjög afdráttarlaus hlýindi. Við fögnum henni fyrir þær sakir. Þannig það má reikna með yfir tuttugu stiga hita einhversstaðar á norður og austurlandi svona á þriðjudag, miðvikudag.“
Þó verður rigning vegna hennar um sunnan og vestanvert landið, að sögn Sigga.