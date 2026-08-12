Sævar Helgi Bragason, Stjörnu-Sævar, er tilbúinn í daginn sama hvernig viðrar nú seinnipartinn. Hann ætlar að njóta sjónarspilsins heima hjá sér með fjölskyldu og vinum í myrkvapartýi sem hann vonar að endi ekki sem erfidrykkja.
„Því miður er auðvitað veðurspáin ekki alveg með okkur í liði, en það breytir ekki því að alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun sem enginn ætti að missa af, þannig að lykilatriðið er að vera úti þegar almyrkvi skellur á, sem er svona í kringum korter fyrir sex,“ segir hann og að sama hvar fólk er á landinu muni það upplifa merkilega og ógleymanlega stund.“
Hann vonar auðvitað að veðurguðirnir ljósti nokkur heppilega staðsett göt í skýjahuluna en burtséð frá því verður fagnað í kvöld.
„Ég ætla að vera heima hjá mér og njóta þessa með fjölskyldu og vinum, halda gott myrkvapartí sem breytist vonandi ekki í einhvers konar erfidrykkju. Við ætlum bara að hafa gaman og fagna gífurlegri vinnu undanfarinna tveggja ára og gleðjast með fólki sem okkur þykir vænt um og það er akkúrat það sem við eigum að gera í dag.“