Ferðaþjónustufyrirtækið Icelandia flytur í dag yfir 1.200 erlenda ferðamenn í 24 rútum út á Snæfellsnes til þess að fylgjast með almyrkva á sólu, einum stærsta viðburði sinnar tegundar hér á landi um árabil.
Rúturnar leggja af stað klukkan níu. Berghildur Erla fréttamaður og Bjarni tökumaður litu við á rútumiðstöðinni til að ræða við ferðamenn.
Ásta Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri ferðasviðs hjá Icelandia, segir marga hafa bókað ferðina fyrir meira en ári síðan, jafnvel áður en þau bókuðu flugið.
„Við erum að fara með 1200 ferðamenn á Rif á Snæfellsnesi og markmiðið er að skapa einstaka upplifun,“ segir hún.
Ásta segir að auðvitað hefði verið skemmtilegra ef það væri aðeins bjartara og þau hafi tekið ákvörðun um staðsetningu í gær bara en þau séu vongóð.
Hún segir einhverja geta orðið fyrir vonbrigðum en leiðsögumenn hafi fengið þjálfun frá Sævari Helga og upplifunin sé svo margt
Og undirbúin fyrir væntingastjórnun og þau muni fara vel yfir þetta á leiðinni.
„Og gera eins gott úr þessu og við getum.“
Í tilkynningu um flutningana kom fram að Snæfellsbær útvegaði afmarkað svæði á staðnum fyrir hópinn og er Icelandia auk þess í samstarfi við heimamenn á Rifi, sem munu selja veitingar meðan á viðburðinum stendur. Þá hefur fyrirtækið einnig flutt salernisaðstöðu á svæðið til að tryggja að vel sé haldið á öllum praktískum atriðum fyrir gestina. Þegar almyrkvinn gengur yfir fá allir gestir freyðivínsglas, áfengt eða óáfengt, til að skála fyrir þessum einstaka viðburði.
Leiðsögumenn Icelandia fengu sérstaka þjálfun og kynningu frá Sævari Helga Bragasyni til að geta frætt gesti um almyrkvann og það sem fyrir augu ber á staðnum. Allir gestir fá jafnframt sólmyrkvagleraugu, sem keypt voru af Sævari Helga, svo þeir geti fylgst öruggir með viðburðinum.
Berghildur ræddi við David from Colorado sem sagðist hafa komið til landsins aðeins fyrir sólmyrkvann.
„Þau ætla að flytja okkur þangað þar sem bestar líkur eru á að við sjáum sólmyrkvann,“ segir hann og að hann sé vongóður um að sjá myrkvann.
„Ég hef komið hingað áður, núna er ég bara hér fyrir sólmyrkvann,“ segir David og að þau séu fjögur saman á landinu.
Jim og Christine ferðuðust til Íslands frá New Hampshire í Bandaríkjunum.
„Við erum hér fyrir sólmyrkvann og auðvitað allt sem er æðislegt á Íslandi,“ segir Christine.
Jim segir að þau hafi verið hér í viku og að þau séu afar spennt að sjá myrkvann. Christine segir að þau hafi bókað ferðina fyrir meira en ári síðan og að þau hafi vitað af ferðinni og verið svo spennt að koma.
„Við ætlum ekkert að tala um veðurspána, ég ætla ekki að jinxa það.“
„Við ætlum ekkert að tala um veðurspána, ég ætla ekki að jinxa það.“
Christine segist hafa viljað koma til Íslands frá því hún var ung og hún hafi lesið sér til fyrir ferðina.
„Þetta er æðislegt og svo spennandi.“
Hailey frá Surrey í Bretlandi og Helen frá Southchester í Bretlandi bókuðu ferðina fyrir tólf mánuðum.
„Við erum að fara að sjá sólmyrkvann í dag,“ segir Hailey og að þau viti ekki alveg hvar þau sjái hann, þau ætli að fara þar sem mestar líkur eru.
Helen segir þau hafa bókað ferðina fyrir tólf mánuðum til að geta séð sólmyrkvann. Hún segist hafa áhyggjur af því að það verði skýjað en þau vonist til þess að sjá örlítið af sólinni.
Hailey segir að þau verði ekki vonsvikin ef þau sjá ekki til hans, þau hafi séð svo margt fallegt á Íslandi.
Helen segist hafa séð einn í Bretlandi og þá hafi veðrið verið svipað.
„Það var samt töluverð upplifun, það var algjört myrkur,“ segir Helen.
Almyrkvi á sólu sést á vestanverðu Íslandi síðdegis í dag. Við fylgjumst með í vaktinni hér á Vísi.