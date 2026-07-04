Eyjamenn héldu góðu gengi sínu áfram í 1-0 sigri á Valsmönnum í Vestmannaeyjum í þrettándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag.Alex Freyr Hilmarsson, fyrirliði ÍBV, skoraði sigurmarkið á 58. mínútu og fiskaði svo Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliða Vals, af velli með rautt spjald sex mínútum síðar.Þetta var fyrsti leikur Valsliðsins undir stjórn Christopher Brazell sem tók við af Hermanni Hreiðarssyni í síðustu viku en hann byrjaði ekki vel og var auk þess að missa fyrirliða sinn í bann.Eyjamenn unnu aftur á móti sinn fjórða sigur í síðustu fimm leikjum og eru komnir upp í sjöunda sæti deildarinnar.Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.