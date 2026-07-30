Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino

Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur áformað að hleypa utanaðkomandi fjárfestum inn í sambandið og hefur það farið öfugt ofan í hlutaðeigandi. Knattspyrnusamband Evrópu hefur gagnrýnt áformin harðlega og hefur boðað formenn sambanda í álfunni á neyðarfund.
Fifa hefur opinberað áætlanir um að utanaðkomandi fjárfestar geti keypt hluti af eignum sambandsins og haft af því tekjur. Samkvæmt Financial Times mun Joshua Kushner leiða fjárfestingarhópinn en hann er bróðir tengdasonar Donalds Trump.
Infantino sjálfur mun hagnast af þessum áætlunum en einnig eru sambandsríkjum Fifa lofaðir fimm milljarðar króna fyrir að kjósa með verkefninu. Einnig hefur sambandið ógnað að draga til baka fjárlög sem fara nú þegar til sambandsríkja ef kosið er gegn verkefninu.
UEFA gagnrýnir þessa ákvörðun harðlega og hefur boðað til neyðarfundar. UEFA leggur áherslu á að fótbolti sé ekki til sölu.
„Íþróttasambönd eru lokuð kerfi sem gerir það að verkum að pólitísk áhrif eiga ekki að vera til staðar. Samböndin eiga að vinna fyrir hag íþróttarinnar og iðkenda. Með þessu er fótbolti að missa sjálfræði sitt og leyfa öðrum að græða á því.“
Við ákvörðun Infantino væri peningur sem myndi skila sér í fótboltann fara frekar í vasa hans og annarra hluthafa. Knattspyrnusambönd hafa oft verið styrkt af einkafyrirtækjum en þau hafa aldrei setið stjórnarfundi.
„Þarna eru aðilar með önnur markmið og önnur gildi. Eina markmið þeirra er að hámarka eigin gróða í staðinn fyrir að það sé verið að vinna fyrir almannaheillum sem fótboltinn er.“
Óvíst er hvaða áhrif þetta hefur á hinar ýmsu knattspyrnukeppnir í heiminum og hræðir óvissan marga. Aðildarsamböndum var boðin há upphæð fyrir að svara játandi en þeim var sömuleiðis hótað að skerða fjárlög ef kosið er á móti.
„KSÍ fær um 80 prósent af tekjum sínum frá Fifa og Uefa sem gerir það erfitt að hafna svona boði. En það er ekki lýðræðislegt að borga fyrir atkvæði og hóta viðurlögum fyrir að kjósa ekki með.“
Í grunninn er málið einfalt fyrir sambönd innan Fifa:
„Nú þurfa knattspyrnusambönd á borð við KSÍ að hugsa sig um og ákveða hvort að samþykkja eigi boð Infanti,no sem dregur úr gildum knattspyrnunnar, eða standa gegn þessum hótunum við fótboltaheiminn.“
Viðtalið má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan