Hlýjast fyrir austan

Hlýjast verður norðaustanlands í dag en hitatölur á landinu verða frá sex til sautján stig. Búast má við rigningu með köflum.
Veðurstofa Íslands spáir suðvestan átt, átta til fimmtán metra á sekúndu, en heldur hægari sunnan- og austanlands. Dregur úr vindi í kvöld. Bjart verður að mestu norðaustan- og austanlands.
Á morgun verður hægur vindur yfir landinu, skýjað með köflum en áfram bjart og hlýjast á Austurlandi.
Á föstudag:Vestlæg átt 3-10 m/s og skúrir, en lengst af þurrt austast á landinu. Hiti 6 til 12 stig, en að 16 stigum á Austurlandi.Á laugardag:Norðvestan 8-13 um landið austanvert, annars hægari vindur. Stöku skúrir á Norður- og Austurlandi og hiti 5 til 10 stig, en bjart að mestu sunnantil með hita að 17 stigum.Á sunnudag:Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en sums staðar þokuloft við ströndina. Líkur á stöku síðdegisskúrum um landið norðanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast á Suður- og Vesturlandi.Á mánudag:Suðlæg átt og dálitlar skúrir, en úrkomulítið og bjart norðanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands.Á þriðjudag:Útlit fyrir suðaustlæga átt og rigningu, en þurrt að mestu norðaustanlands. Hiti breytist lítið.Á miðvikudag:Útlit fyrir fremur hægar vestlægar áttir og vætu í flestum landshlutum. Áfram milt, en heldur hlýrra austanands