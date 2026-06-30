Enski boltinn

Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þjóðverjinn Waldemar Anton var dæmdur hafa brotið á Orlando Gill markverði Paragvæ og Jürgen Klopp var ekki sáttur.
Þjóðverjinn Waldemar Anton var dæmdur hafa brotið á Orlando Gill markverði Paragvæ og Jürgen Klopp var ekki sáttur. Getty/Tom Weller/Jan Woitas

Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, var mjög ósáttur með að mark var dæmt af þýska landsliðinu í tapinu á móti Paragvæ í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.

Paragvæ vann leikinn á endanum í vítakeppni eftir að leikurinn sjálfur endaði með 1-1 jafntefli. Þjóðverjar héldu þó að þeir hefðu skorað sigurmarkið í framlengingunni.

Jonathan Tah skallaði boltann í mark Paragvæ í fyrri hluta framlengingarinnar og Þjóðverjar fögnuðu gríðarlega. Allt í einu var dómarinn kallaður á skjáinn til að skoða mögulegt brot í aðdragandanum.

Dómarinn komst því að því að brotið hefði verið á Orlando Gill, markverði Paragvæ, þegar fyrirgjöfin kom fyrir markið. Gill féll í grasið eftir einvígið við þýska sóknarmanninn og var ekki búinn að ná góðu jafnvægi aftur þegar Tah skallaði boltann í markið.

Klopp er auðvitað Þjóðverji og var að vinna við sjónvarpsútsendingu frá leiknum. Hann setti í reiðikasti sínu fram flugbeitta skoðun sína.

„Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari. Þeir skora sextíu prósent marka sinna,“ sagði Klopp.

Arsenal varð Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár en liðið skoraði mikið af mörkum sínum úr föstum leikatriðum þar sem leikmenn liðsins fjölmenntu kringum markvörð mótherjanna í markteignum.

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