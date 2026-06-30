Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júní 2026 09:47 Þjóðverjinn Waldemar Anton var dæmdur hafa brotið á Orlando Gill markverði Paragvæ og Jürgen Klopp var ekki sáttur. Getty/Tom Weller/Jan Woitas Jürgen Klopp, fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, var mjög ósáttur með að mark var dæmt af þýska landsliðinu í tapinu á móti Paragvæ í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Paragvæ vann leikinn á endanum í vítakeppni eftir að leikurinn sjálfur endaði með 1-1 jafntefli. Þjóðverjar héldu þó að þeir hefðu skorað sigurmarkið í framlengingunni. Jonathan Tah skallaði boltann í mark Paragvæ í fyrri hluta framlengingarinnar og Þjóðverjar fögnuðu gríðarlega. Allt í einu var dómarinn kallaður á skjáinn til að skoða mögulegt brot í aðdragandanum. Dómarinn komst því að því að brotið hefði verið á Orlando Gill, markverði Paragvæ, þegar fyrirgjöfin kom fyrir markið. Gill féll í grasið eftir einvígið við þýska sóknarmanninn og var ekki búinn að ná góðu jafnvægi aftur þegar Tah skallaði boltann í markið. Klopp er auðvitað Þjóðverji og var að vinna við sjónvarpsútsendingu frá leiknum. Hann setti í reiðikasti sínu fram flugbeitta skoðun sína. „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari. Þeir skora sextíu prósent marka sinna,“ sagði Klopp. Arsenal varð Englandsmeistari í fyrsta sinn í 22 ár en liðið skoraði mikið af mörkum sínum úr föstum leikatriðum þar sem leikmenn liðsins fjölmenntu kringum markvörð mótherjanna í markteignum. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Kona fótboltamanns fórnaði lífi sínu til að bjarga eins árs dóttur þeirra Fótbolti Hollendingar klikkuðu á þremur vítum og eru á leið heim af HM Fótbolti „Mér finnst það bara algjört bull“ Íslenski boltinn Íslensk dóttir á heimsleikunum í fyrsta sinn í þrjú ár Sport Allir Paragvæar fá frí í dag til að fagna Fótbolti Eiginkona og tvö börn fótboltamanns létust Fótbolti Paragvæ sló út dapurt þýskt lið Fótbolti Styðja þétt við bak Gakpo eftir áfallið mikla Fótbolti Helgi Sigurðsson: ,,Mér fannst við vinna þennan leik mjög sanngjarnt” Fótbolti Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Enski boltinn Fleiri fréttir Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Sjá meira