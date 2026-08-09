Ísak Óli Ólafsson, leikmaður FH, skoraði eina mark leiksins þegar FH sótti gríðarlega mikilvægan útisigur gegn KA í átjándu umferð Bestu deildar karla.
FH hefur sætaskipti við KA sem fer niður í ellefta sæti úr því tíunda.
Ísak var ánægður með sigurinn og markið og segir sigur tilfinninguna vera sæta.
„Hún er virkilega sæt, ég ætla ekkert að ljúga því og mér fannst við eiga það skilið í dag og svona undanfarna leiki finnst mér við eiga, það vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag.“
Ísak skoraði sigurmark leiksins með skalla í seinni hálfleik.
„Þetta er bara beint af æfingasvæðinu, maður bara keyrir á nær og flikkar honum inn. Þetta er búið að vera oft tæpt í sumar hjá okkur, við erum búnir að vera sterkir í föstum leikatriðum, bara geggjað að skora, bara gaman.“
FH hefur ekki tapað leik í níu umferðum í röð, eða síðan 29. maí, en þar af eru sjö jafntefli. Ísak segir ekkert sérstakt hafa breytt því að sigurinn kom í dag.
„Nei nei, þetta er svo sem bara það sama hjá okkur sko, við erum bara búnir að vera ógeðslega þéttir og þetta er bara svo, línan er svo stutt á milli einhvern veginn og mér finnst við oft eiga það skilið og í dag bara datt þetta skilurðu, það er bara það. Við erum að leggja þvílíkt á okkur og baráttuandinn er rosalegur þannig ég bara held þetta sé ekkert eitthvað eitt sko.“
Hans Viktor Guðmundsson fékk færi á lokasekúndu leiksins en hitti boltann illa. Ísak viðurkennir að það hafi farið um sig þá.
„Já það hefði verið svona ekta, alveg einhvern veginn, þeir líka skalla hann í einhvern og til hans og hann fær þarna bara eiginlega frítt skot en lukkudísirnar voru með okkur og hann kiksaði boltann en einmitt maður fær mark á sig í leikjum og við erum með þarna einhvern múr í markinu þarna, ég hugsa að hann hefði örugglega bara varið þetta sko“, sagði Ísak og á þar við Jökul Andrésson liðsfélaga sinn og markmann liðsins.
FH lyftir sér upp í tíunda sæti deildarinnar og skilur KA eftir ásamt Þór í fallsætunum en stutt er á milli liða í neðri hlutanum.
„Við erum búnir að vera reyna, þetta er svo ógeðslega leiðinlegt svar, en við erum búnir að vera reyna hugsa bara um sjálfa okkur, ekkert endilega að horfa á töfluna. Auðvitað veit maður af henni en skilurðu við erum það þéttir og búnir að styrkja okkur það vel að við erum bara að hugsa um okkur og ætlum bara að stefna upp á við skilurðu, eðlilega, en þetta er svakalega þéttur pakki, einn sigur til og frá þá er maður kominn eitthvað aðeins frá þessu en svo eitt tap frá þá er maður kominn aftur í þetta. Þannig þetta er það þétt að maður getur einhvern veginn ekki verið að hugsa of mikið um þetta.“
Sigur, hreint lak og mark hjá þér. Þú hlýtur að fara kampakátur í rútuna?
„Jú jú, skemmtilegir fimm tímar, það er leiðinlegt að rútubílstjórinn þarf að stoppa í 45 mínútur einhversstaðar að hvíla sig sko en nei nei það verður gaman í rútunni“, sagði Ísak léttur í bragði að lokum og rölti í átt að rútunni góðu.