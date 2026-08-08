Enska knattspyrnusambandið hefur lagt blátt bann við því að steinsteyptir veggir umkringi velli á Englandi eftir dauðsfall Billy Vigar, fyrrverandi leikmanns í akademíu Arsenal.
Vigar, sem var aðeins 21 árs gamall, lét lífið eftir að hafa lent á einum slíkum vegg á síðasta ári er hann spilaði með Chichester City í sjöundu efstu deild Englands.
Í kjölfar atviksins hét enska knattspyrnusambandið því að láta gera öryggisúttekt á vallarsvæðum neðri deildanna á Englandi en slíka steinsteypta veggi er einkum að finna á völlum neðri deildanna.
Niðurstaða úttektarinnar var sú að banna slíka veggi umhverfis velli á Englandi.
Billy Vigar fæddist árið 203 í Worthing hann fór upp í gegnum knattspyrnuakademíu Arsenal og átti síðan eftir að reyna fyrir sér í neðri deildum Englands með liðum á borð við Eastbourne Borough, Hastings United og Chichester City.