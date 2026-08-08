Enski boltinn

Grípa í taumana eftir bana­slys

Aron Guðmundsson skrifar
Billy Vigar í leik með undir 21 árs liði Arsenal á sínum tíma.
Billy Vigar í leik með undir 21 árs liði Arsenal á sínum tíma. Vísir/Getty

Enska knattspyrnusambandið hefur lagt blátt bann við því að steinsteyptir veggir umkringi velli á Englandi eftir dauðsfall Billy Vigar, fyrrverandi leikmanns í akademíu Arsenal. 

Vigar, sem var aðeins 21 árs gamall, lét lífið eftir að hafa lent á einum slíkum vegg á síðasta ári er hann spilaði með Chichester City í sjöundu efstu deild Englands. 

Í kjölfar atviksins hét enska knattspyrnusambandið því að láta gera öryggisúttekt á vallarsvæðum neðri deildanna á Englandi en slíka steinsteypta veggi er einkum að finna á völlum neðri deildanna. 

Niðurstaða úttektarinnar var sú að banna slíka veggi umhverfis velli á Englandi. 

Billy Vigar fæddist árið 203 í Worthing hann fór upp  í gegnum knattspyrnuakademíu Arsenal og átti síðan eftir að reyna fyrir sér í neðri deildum Englands með liðum á borð við Eastbourne Borough, Hastings United og Chichester City. 

Enski boltinn Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið