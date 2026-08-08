Brasilíumaðurinn Bruno Guimaraes er orðinn leikmaður Englandsmeistara Arsenal. Hann var keyptur á 75 milljónir punda frá Newcastle United og skrifar undir fjögurra ára samning í Norður-Lundúnum með möguleika á árs framlengingu.
Guimaraes er brasilískur landsliðsmaður og var fyrirliði Newcastle United. Hann er 28 ára gamall og hefur leikið lykilhlutverk með Newcastle í ensku úrvalsdeildinni. Hann segir ákvörðunina, að yfirgefa félagið, eina þá erfiðustu sem hann hefur þurft að taka.
„En ég vildi hins vegar upplifa eitthvað nýtt í mínu lífi. Ég tel mig tilbúinn fyrir nýja áskorun, bæði fyrir mig og fjölskyldu mína,“ lætur Guimaraes hafa eftir sér.
Hvað komandi tíma með Englandsmeisturum Arsenal varðar hafði Guimaraes þetta að segja:
„Ég er svo spenntur fyrir þessu. Þið munið fá það besta frá mér. Ég lofa því. Ég verð ykkar stríðsmaður. Vonandi getum við skapað saman margar góðar minningar.
A force of nature. Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026
A force of nature. Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg