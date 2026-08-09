Fannst ÍBV brjóta fyrir vítadóminn

„Virkilega svekkjandi að missa þetta í jafntefli,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir 2-2 jafntefli við ÍBV í Víkinni í kvöld. Eyjamenn jöfnuðu leikinn úr vítaspyrnu undir lok leiksins og Víkingar því gert tvö fjögurra marka jafntefli í röð í Bestu deildinni.
„Mér fannst við stjórna leiknum vel. Við þurfum bara að vera miklu skarpari í teignum, við þeirra mark. Við fáum heldur betur færi til þess að koma okkur í góða stöðu og sigla þessu heim, en færanýtingin og nýtingin á stöðunum er ekki góð. Að sama skap erum við klaufar í mörkunum sem við fáum á okkur. Við þurfum að gera betur, þetta er ekki nógu gott,“ sagði Sölvi Geir um frammistöðu sinna manna og hélt áfram.
„Stjórnunin á leiknum er svo sem fín. Við erum með þá í góðum stöðum og náum að pinna þá niður og koma okkur í góða stöðu, en við verðum að gera miklu miklu betur í báðum teigum.“
Eftir annað mark Víkinga í upphafi síðari hálfleiks þá minnkaði ákefðin töluvert í leiknum og leit lengi vel út að allir, Víkingar jafnt sem Eyjamenn, væru sáttir með stöðu mála í leiknum. Aðspurður út í þessa litlu ákefð sem Víkingar duttu í þrátt fyrir að vera með góða stjórn á leiknum, þá hafði Sölvi Geir þetta að segja:
„Án þess að geta lagt fingur á það af hverju mið leggjumst svona niður. Það getur vel verið að þetta verði of þægilegt og menn halda að þetta komi að sjálfum sér. Við hættum einhvern veginn að ná að skapa okkur þessi færi seinni hlutann á seinni hálfleiknum. Orðnir þægilegir í 2-1 stöðu, í staðinn fyrir að herja á þá og sækja þriðja markið og klára þennan leik. Við þurfum að vera klínískari og klára þennan leik þegar við erum með hann í þessari stöðu. En við höldum þessu opnu fyrir ÍBV og gefum þeim blóð á tennurnar og þeir nýttu það undir lokin.“
Aðspurður út í vítaspyrnudóminn þá fannst Sölva Geir að hans menn hefðu átt að fá aukaspyrnu í aðdraganda marksins þegar Gunnar Vatnhamar féll í eigin vítateig eftir hornspyrnu.
„Ég vil meina að það eigi sér stað brot fyrir. Gunnar Vatnhamar er tosaður niður fyrir, það greinilega fór fram hjá þeim. Síðan er þetta bara klaufalegt hjá okkur að setja löppina þetta hátt upp þegar þú ert ekki með stjórn á boltanum. Við þurfum að vera betur fókuseraðir og taka betri ákvarðanir þegar kemur að atriðum inn í teignum okkar og líka inn í teig andstæðinganna. Við verðum að vera betri í því.“
Félagaskiptaglugginn lokar nú 12. ágúst og var Sölvi Geir spurður út í hvort von væri á frekari hreyfingum í Víkinni.
„Það verður að koma í ljós. Það er ekkert borðleggjandi núna, en við sjáum hvernig það fer.“