Haraldur Freyr Guðmundsson var augljóslega ekki sáttur við ákvörðun Jóhanns Inga Jónssonar um að vísa Alpha Conteh af velli með rauðu spjaldi í 1-0 tapi Keflavíkur gegn Stjörnunni í leik liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í Garðabænum í kvöld.
„Þetta varð klárlega erfitt eftir að við lentum manni færri. Við áttum í erfiðleikum með að tengja saman sendingar og ná að halda í boltann. Leikmenn lögðu hins vegar líkama og sál í verkefnið og á meðan staðan var bara 1-0 var alltaf möguleika að næla í stig,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur.
„Ákvörðunin hjá annars góðum dómara leiksins að gefa Alpha rautt spjald verðskuldar ekki komment hjá mér. Ég hef vissulega skoðun á þessu rauða spjaldi en ég ætla ekki að viðra hana,“ sagði Haraldur Freyr um rauða spjaldið sem Alpha Conteh fékk að líta.
„Við getum tekið fullt jákvætt úr þessum leik þrátt fyrir tapið. Egill Valur spilar sinn fyrsta leik í efstu deild og stóð sig mjög vel. Svo eru aðrir leikmenn að fá tækifæri í fjarveru lykilleikmann og þeir leikmenn gripu tækifærið vel,“ sagði hann.
„Nú er þessi leikur bara farinn í baksýnisspegilinn og við bara metum hvað var gott og hvað var slæmt. Svo er þetta bara spurning um að endurheimta vel og gera okkur klára í næsta verkefni. Við dveljum ekki lengi við þetta tap,“ sagði Haraldur.