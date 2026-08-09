„Þetta var bara þvæla og ég trúi ekki að við séum að taka þátt í viðburði sem þessum árið 2026,“ sagði Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, eftir 2-0 tap liðsins gegn ÍA í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
„Þetta átti ekkert skylt við það sem við erum að æfa. Þeir vinna bara af því að þeir eru með klókari leikmenn í fyrsta og öðrum bolta og Viktor (Jónsson) vinnur þennan leik bara með presence og styrk hérna frammi. Klókari tímasetningar á fyrirgjöfum og betri fyrirgjafir heldur en við. Þetta var ekki fótboltaleikur í eina sekúndu,“ bætti Sigurður við.
En hvað á Sigurður við með því þegar hann segir „viðburði sem þessum“?
„Þetta er ekki fótbolti. Þetta er bara viðburður, ekki fótbolti,“ sagði Sigurður.
„Það er ekki einu sinni verið að senda á milli. Það er bara verið að bomba upp og vinna einhverja bolta. Maður bara missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli. Leikurinn var þannig. Það var svekkjandi að hafa ekki fengið meira út úr honum. Við fengum tvö, þrjú dauðafæri í seinni hálfleik til að minnka muninn og komast inn í þetta. En við ætlum að hætta að pæla í þessum leik núna, þeir fengu þrjú stig og höfðu fyrir því og gerðu það vel sem þeir voru að gera. Við tókum alveg þátt í því og vorum líka að bomba boltanum fram,“ sagði Sigurður og hélt áfram.
„Þetta var bara hund fokking - afsakið orðbragðið - hundleiðinlegur leikur, ömurlegt að taka þátt í þessu og vonandi sé ég sem fæsta svona fótboltaleiki í framtíðinni.“
Þá hafði Sigurður nokkuð góðar skýringar á því hvers vegna hans menn náðu ekki að skapa sér færi fyrr en undir lok leiks.
„Við vorum bara með lélegar tímasetningar á fyrirgjöfum og lélegar fyrirgjafir. Ekki nægilegt presence inni í teig og illa tímasett hlaup. Það var erfitt að koma boltanum í stöður til að koma honum almennilega fyrir og Skagamenn gerðu þetta bara vel. Vörðu teiginn sinn vel og við fundum ekki svör við því fyrr en undir lokin. Það var svekkjandi að koma þessu ekki inn og gera þetta að leik, en bara vel gert hjá þeim.“
Tap Þórs, og önnur úrslit kvöldsins, þýða að Þórsarar eru nú aftur komnir niður í botnsæti Bestu-deildarinnar.
„Við þurfum að halda áfram að gera það sem við vorum að gera í síðustu leikjum. Við þurfum að skora fleiri mörk í opnum leik. Varnarleikurinn er búinn að vera þrusuflottur síðustu leiki og að mörgu leyti var hann fínn í dag. En við þurfum að skora fleiri mörk og fá fleiri færi, fá gleði í þetta og og njóta þess að spila við liðin í kringum okkur,“ sagði Sigurður.
„Það er auðveldara að vinna liðin við toppinn. Hugarfarið verður ósjálfrátt betra í þeim leikjum og við þurfum að hafa það hugarfar líka í leikjum við liðin í kringum okkur. Það eru mjög mikilvægir leikir framundan,“ sagði Sigurður að lokum.