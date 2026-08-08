David Sullivan, meðeigandi West Ham United, var á meðal áhorfenda þegar liðið vann 3-1 sigur á Portsmouth í enska deildabikarnum í dag. Hann hafði verið opinberlega beðinn um að mæta ekki á leiki liðsins vegna ásakana kvenna um ósæmilega hegðun af hans hálfu.
Sjö konur stigu fram í BBC Panorama í byrjun júní þar sem Sullivan er sakaður um að hafa árum saman notfært sér ungar konur. Hann hafi misnotað vald sitt og notfært sér konur kynferðislega, í einhverjum tilfellum þegar konurnar voru á unglingsaldri.
Sullivan neitaði ásökunum en steig til hliðar frá störfum sínum fyrir West Ham vegna málsins og allt bendir til eigendaskipta vegna þeirra.
Þess var beðið af Sullivan að hann myndi ekki láta sjá sig á leikjum West Ham vegna málsins.
West Ham leigir heimavöll sinn, London Stadium, og eignarhaldsfélag vallarins gaf út yfirlýsingu í vikunni þar sem þess var beðið af Sullivan að hann læti ekki sjá sig á leikjum félagsins.
Sullivan virðist hafa látið það sem vind um eyru þjóta og var á meðal áhorfenda á sigri West Ham í dag.
West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni síðasta vor og hefur leik í ensku B-deildinni gegn Burnley næstu helgi.
Tímabilið hófst þó formlega í dag er liðið vann téðan 3-1 sigur á Portstmouth. Argentínumaðurinn Taty Castellanos skoraði tvö markanna en Jarrod Bowen eitt.