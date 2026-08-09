Ensku liðin áttu misjöfnu gengi að fagna í æfingaleikjum dagsins í fótboltanum. Englandsmeistarar Arsenal töpuðu öðrum leik sínum í röð á undirbúningstímabilinu og Liverpool missti niður tveggja marka forystu yfir í tapaðan leik.
Arsenal tók á móti Borussia Dortmund á Emirates leikvanginum í Emirates bikarnum.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal stillti upp sterku liði og sneri Martin Ödegaard, fyrirliði liðsins til að mynda aftur eftir HM pásu.
Það voru hins vegar gestirnir frá Þýskalandi sem komust yfir í leiknum strax á sjöundu mínútu. Ítalinn Samuele Inácio skoraði markið.
Á 29.mínútu tvöfaldaði Konstantinos Karetsas síðan forystu Dortmund með öðru marki liðsins og stóðu leikar 2-0 í hálfleik.
Ethan Nwaneri klóraði í bakkann fyrir Arsenal með marki á 54.mínútu en Joane Gadou svaraði því með þriðja marki Dortmund skömmu seinna.
Viktor Gyökeres skoraði annað mark Arsenal úr vítaspyrnu á 69.mínútu, staðan orðin 3-2 Dortmund í vil og þar við sat. Englandsmeistararnir ekki sannfærandi upp á síðkastið.
Á sama tíma tók Liverpool á móti franska liðinu Monaco á Anfield. Alexander Isak kom Liverpool yfir með marki á 16.mínútu áður en að Florian Wirtz tvöfaldaði forystu heimanna með marki á 29.mínútu. 2-0.
Rússinn Aleksandr Golovin minnkaði muninn fyrir Monaco með marki úr vítaspyrnu skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks og á 56.mínútu tókst Dananum Mika Biereth að jafna metin fyrir franska liðið, 2-2.
Þegar komið var fram á lokamínútur leiksins fullkomnaði Paris Brunner endurkomu Monaco með því að skora þriðja mark liðsins og tryggja 3-2 sigur.
Þá hafði Manchester City betur gegn Atletico Madrid í morgun þegar að liðin mættust í Suður-Kóreu. Omar Marmoush skoraði tvennu í leiknum fyrir City og Rayan Ait Nouri eitt mark
Þá gerði Chelsea 3-3 jafntefli gegn Johor Darul Ta´zim frá Malasíu. Leikmenn Chelsea skoruðu ekkert mark úr opnum leik. Liam Delap skoraði tvö mörk úr vítaspyrnum og þá varð Cristóbal Marquez, leikmaður Johor fyrir því óláni að skora sjálfsmark.