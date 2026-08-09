Víkingur og ÍBV gerðu 2-2 jafntefli í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í Víkinni í kvöld. Víkingur heldur áfram að misstíga sig í deildinni á milli Evrópuleikja.
Leikurinn byrjaði með hvelli, en eftir aðeins tveggja mínútna leik þá skoraði ÍBV. Vicente Valor kom þá með sendingu inn fyrir vörn Víkinga, þar sem rangstöðugildra Víkinga misheppnast hrapallega. Róbert Elís Hlynsson var því kominn einn í gegn, en í stað þess að klára færið sjálfur kom hann boltanum til hliðar á Sesar Örn Harðarson sem skoraði af stuttu færi.
Eftir markið stýrðu heimamenn leiknum og áttu nokkrar hættulegar sóknir, en allt kom fyrir ekki. Eftir u.þ.b. fyrstu tuttugu mínútur leiksins varð leikurinn ansi rólegur og lítið gerðist. Eyjamenn vörðust vel á meðan Víkingar héldu boltanum.
Það stefndi allt í að ÍBV færi með forystu inn í hálfleikinn, en á 44. mínútu skorað Daði Berg Jónsson með skalla. Eyjamenn töpuðu þá boltanum illa í uppspili nálægt sínu marki sem endaði með fyrrgreindum afleiðingum. Staðan því jöfn í hálfleik, 1-1.
Víkingar voru ekki lengi að koma sér í forystu í síðari hálfleiknum. Eftir aðeins tveggja mínútna leik í síðari hálfleik áttu heimamenn góða sókn sem endaði með því að Gylfi Þór kom boltanum inn á Svein Margeir Hauksson í miðjum teignum sem kláraði færið vel fram hjá Ara í Haraldstovu í marki ÍBV.
Eyjamenn fengu gott færi skömmu seinna og hefðu átt að jafna. Omar Sowe skóflaði hins vegar boltanum yfir markið.
Eftir þetta upphaf á síðari hálfleiknum dofnaði verulega yfir leiknum og lítið markvert gerðist. Ákefðin í leiknum dróst saman og virtust allir hlutaðeigendur vera sáttir með að leiknum myndi ljúka 2-1.
ÍBV fékk þó horn undir lokinn. Í kjölfar hornsins myndaðist darraðardans inn á teig Víkinga sem endaði með því að Sveinn Gísli Þorkelsson sparkaði í höfuð Mattias Edeland sem var við það að skalla boltann í átt að marki. Pétur Guðmundsson, dómari, gaf sér smá tíma að hugsa áður en hann benti á punktinn.
Vicente Valor tók spyrnuna og setti boltann á mitt markið og lá hann í netinu og tryggði þar með stig fyrir ÍBV.
Vítaspyrnan á 89. mínútu var það sem skar úr um úrslitin. Klaufalegt hjá Sveini Gísla en hárrétt að dæma þetta víti. Víkingar eru sennilega mjög óhressir með hvernig þeir misstu sigurinn úr höndum sér með þessum hætti, því ekkert benti til þess að ÍBV væri að fara að jafna leikinn.
Gylfi Þór var bestur í þessum leik. Stjórnaði hreinlega leiknum á miðjunni.
Fyrir utan Gylfa Þór þá voru fáir sem stóðu upp úr í þessum leik, sem var nokkuð flatur á löngum köflum.
Sveinn Gísli er svo skúrkurinn. Gerist sekur um mjög svo afdrifarík mistök með því að reyna að sparka í boltann í höfuðhæð inn í miðjum vítateig Víkinga.
Það má þó gagnrýna hugarfar Víkinga í þessum leik, en í stöðunni 2-1 virtust þeir ekkert áfjáðir að bæta í og gera endanlega út um leikinn. Í stað þess var munurinn aðeins eitt mark sem er staða sem býður hættunni ávallt heim.
Pétur Guðmundsson mjög flottur í dag. Hafði góðan hemil á leikmönnum og nýtti spjöldin sín vel. Vítaspyrnudómurinn kórréttur hjá honum, hins vegar kölluðu Víkingar eftir aukaspyrnu í aðdraganda vítaspyrnudómsins og ef það reynist rétt þá geta það verið afdrifarík mistök.
Fólk beið hreinlega á húninum rúmum klukkutíma fyrir leik í Víkinni. Sól og blíða og frábær umgjörð. Stemningin var þó upp og ofan enda miklar sveiflur í leiknum þar sem langt var á milli marka.
„Ég er sáttur með þetta stig, sérstaklega vegna þess að mörkin sem við fáum á okkur eru á mjög slæmum tímapunktum í leiknum. Það fyrra kemur á lokamínútum fyrri hálfleiks og síðara markið í upphafi seinni hálfleiksins,“ sagði Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, eftir jafnteflið í Víkinni.
„Ég er ánægður með stigið, ánægður með sum augnablik í leiknum. Í sumum stöðum vorum við mjög góðir, í öðrum hefðum við getað verið betri. Auðvitað er Víkingur sterkur andstæðingur og því óska ég strákunum mínum til hamingju. Þeir sýndu karakter.“
Aleksandar Linta hefði þó viljað sjá sína menn fara betur með boltann í leiknum.
„Við skorum snemma í leiknum og svo kemur kafli þar sem Víkingur eru betri. Við hefðum viljað stjórnað stöðunum þegar við vorum með boltann aðeins betur, en við náðum því ekki. Svo fáum við á okkur markið og þá náum við betri stjórn í framhaldinu sóknarlega. Þrátt fyrir að við séum að spila á móti Víkingi þá finnst mér við eiga að geta gert betur þegar við erum með boltann, vera hugrakkari og ná betri stjórn á leiknum. Þetta er samt Víkingur, erfiður andstæðingur. Þeir eru góðir með boltann, sterkir, hraustir og vel þjálfaðir. Það er erfitt að spila á móti Víking, sérstaklega í Reykjavík.“
Aleksandar Linta sá ekki hvað gerðist þegar vítið var dæmt undir lok leiksins en er sannfærður um að það hafi verið réttur dómur, ÍBV fær ekki víti gegn liði eins og Víkingi nema það sé réttur dómur.
„Ég sá þetta ekki, en líklegast er þetta réttur dómur. Ég held að það sé ekki flautuð vítaspyrna fyrir ÍBV á móti Víking nema að það sé hundrað prósent rétt.“
Aleksandar Linta fannst sínir menn geta skorað meira í leiknum í kvöld.
„Við sköpuðum einnig nokkur augnablik, tvö til þrjú færi til þess að skora fleiri mörk. Cesar fékk færi í fyrri hálfleiknum og svo Omar í síðari hálfleik ein á móti markverði. Samt tel ég að við hefðum getað spilað betur. Það er mín skoðun.“
Að lokum var Aleksandar Linta spurður út í styrkingar á Eyjaliðinu fyrir lok gluggans, en hann lokar 12. ágúst.
„Já, ég held að stjórnin er að reyna að skoða markaðinn og ef að það er eitthvað sem hentar okkur í þær stöður sem okkur vantar í þá held ég að við munum fá leikmenn.“