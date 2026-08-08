Andri Lucas aftur á skotskónum eftir meiðsli

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Andri Lucas Guðjohnsen, skoraði eitt marka Blackburn Rovers er liðið tryggði sér sæti í næstu umferð enska deildarbikarsins með 2-1 sigri gegn Bromley á útivelli.
Um fyrsta mark Andra Lucasar var að ræða eftir að hann jafnaði sig á meiðslum sem héldu honum lengi frá á síðasta tímabili. Síðast skoraði hann í desember undir lok síðasta árs gegn Millwall í ensku B-deildinni.
Mark Andra kom á 81.mínútu leiksins og með því var staðan orðin jöfn, 1-1. Skömmu eftir jöfnunarmarkið tryggði Jayden Fevrier Blackburn sigur með marki á 89.mínútu.
Lokatölur 2-1 sigur Blackburn en Andri Lucas kom inn á sem varamaður á 62.mínútu.
Annar Íslendingur var á skotskónum með sínu liði í enska deildarbikarnum í dag. Benóný Breki Andrésson skoraði úr sinni vítaspyrnu þegar að Stockport County féll úr leik eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Doncaster Rovers. Doncaster hafði betur, 5-4, í vítaspyrnukeppninni.