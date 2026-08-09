Valur vann 3-1 sigur á Breiðabliki í 18. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði og lagði upp mörk sem skiluðu Valsliðinu langþráðum sigri eftir fjögur deildartöp í röð.
Valur hafði ekki unnið deildarleik síðast Chris Brazzell tók við þjálfarastarfinu af Hermanni Hreiðarssyni í lok júní.
Breiðablik hefur nú tapað tveimur leikjum í röð og aðeins skorað tvö mörk í síðustu fjórum leikjum.
Liðin sitja í 4. og 5. sæti deildarinnar. Valur er með 22 stig eftir sigur kvöldsins en Breiðablik er með 29 stig.
Þó Breiðablik hafi sýnt ágætis spilamennsku í fyrri hálfleik voru sóknir liðsins frekar máttlausar. Úr öllum góðu stöðunum sem Blikar fengu náðu þeir bara að setja eitt skot á markið. Kristófer Ingi Kristinsson komst í fínt færi þar en skotið var slakt og lak bara rólega í hendur markmannsins Frederik Schram. Kristófer átti eftir að fá annað flott færi í lok fyrri hálfleiks en skallinn var jafn slakur og skotið hans.
Valsmenn voru hins vegar mjög ógnandi í öllum sínum aðgerðum og alveg óhræddir við að láta vaða á markið. Þeir komust í nokkrar góður stöður og létu Anton Ara Einarsson, markmann Breiðabliks, hafa fyrir hlutunum. Lúkas Logi Heimisson tók tvö stórhættuleg skot og Tryggvi Hrafn Haraldsson var óheppinn að hafa ekki skorað þegar hann slapp einn í gegn.
Valur tók svo forystuna á 39. mínútu með stórbrotnu mark Dags Orra Garðarssonar. Hann sólaði varnarmann upp úr skónum, skildi Davíð Ingvarsson eftir liggjandi á jörðinni, og hamraði boltanum svo bara í nærhornið. Frábært einstaklingsframtak.
Valsmenn héldu áfram að ógna fram að hálfleik og hefðu jafnvel getað bætt öðru marki við en fóru með eins marks forystu inn í hálfleik.
Breiðablik náði að jafna leikinn á 55. mínútu með þrumuskoti Davíðs Ingvarssonar, sem bætti þar vel upp fyrir slakan varnarleik í marki Vals. Kristófer Ingi gerði vel í uppspili Breiðabliks í aðdraganda marksins, fékk boltann í fætur og stakk honum inn fyrir á Davíð sem dúndraði í netið.
Þetta var sérlega svekkjandi jöfnunarmark fyrir Valsmenn því rétt áður voru þeir hársbreidd frá því að tvöfalda forystuna en Samúel Kári Friðjónsson skallaði boltann rétt framhjá eftir horn.
Það sem er kannski meira svekkjandi fyrir Valsmenn samt er sú staðreynd að Davíð var rangstæður þegar hann fékk sendinguna frá Kristófer Inga.
Eftir að hafa fengið á sig jöfnunarmark og hafa þurft að verjast áfram miklu áhlaupi Breiðabliks náði Valur vopnum á ný.
Valsmenn settu boltann í netið á 76. mínútu eftir langt innkast en það var vitlaust tekið hjá Samúel Kára. Það kom ekki að sök því þremur mínútum síðar skoruðu Valsmenn aftur, löglega í það sinn.
Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði annað mark Vals á 79. mínútu með skalla sem fór í stöngina og inn eftir frábæra fyrirgjöf á fjærstöngina frá Herði Inga Gunnarssyni.
Tryggvi Hrafn átti einnig stóran hlut í þriðja markinu er hann slapp inn fyrir á 89. mínútu eftir skalla Jónatans Inga. Hann beið þess að Jónatan kæmi með sér og renndi boltanum til hliðar á hann framhjá Antoni Ara markverði.
Jónatan lagði boltann í autt markið og innsiglaði 3-1 sigur Vals sem vinnur þar með sinn fyrsta deildarsigur undir stjórn Englendingsins Chris Brazell.
Markið sem var dæmt af Blikum á 76. mínútu. Bæði var það stórfurðulegt atvik, að sjá mark skorað eftir vitlaust tekið innkast, og svo gjörbreytti það leiknum.
Valsmenn fengu skyndilega sjálfstraustið sem þeir þurftu til að snúa þessum leik við. Blikar hefðu átt að taka þessari viðvörunarbjöllu alvarlegar. Þetta var ekki falskt útkall því Valsmenn skoruðu löglegt mark skömmu síðar.
Tryggvi Hrafn átti frábæran leik, skoraði og lagði upp. Jónatan Ingi sömuleiðis sprækur á hinum vængnum.
Dagur Ingi skoraði samt flottasta mark leiksins, niðurlægði bæði Davíð Ingvarsson og Anton Ara.
Sauður kvöldsins er Helgi Jónas Guðfinnsson, styrktarþjálfari Breiðabliks, sem fékk rautt spjald fyrir að kasta keilu.
Patrik Freyr Guðmundsson lyfti ekki flagginu í marki Davíðs Ingvarssonar þegar hann hefði átt að gera það. Var vissulega mjög tæpt. Virkilega tæpt. Rangur dómur engu að síður að láta markið standa því Davíð var rangstæður.
Að öðru leiti er ekkert út á dómarateymi leiksins að setja. Hárrétt ákvörðun að taka mark af Valsmönnum eftir ólöglegt innkast. Stór ákvörðun á þeirri stundu en hárrétt.
Heilt yfir fínasta frammistaða hjá Sigurði Hirti Þrastarsyni, Eðvarð Þór Eðvarðssyni, Hreini Magnússyni og jú Patrik Frey fyrir utan mark Blika.
Sólin skein en enginn sat í gömlu stúkunni á Kópavogsvelli. Fólk greinilega búið að tana nóg í dag. Annars ljómandi vel mætt í nýju stúkuna. Áhorfendatölur skiluðu sér ekki en það var einhver slatti.
„Þetta er eiginlega bara algjör léttir. Eftir erfiðar síðustu vikur er mikill léttir að ná sigri hér í dag. Frammistöðurnar í síðustu leikjum hafa ekkert verið frábærar en það hafa verið jákvæðir hlutir. Við fengum engin verðlaun fyrir það í síðustu leikjum en strákarnir skildu allt eftir á vellinum í kvöld og áttu sigurinn skilið. Þetta er léttir,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, þegar hann létti á sér eftir leik.
Brazzell var líka hræddur um að leikurinn myndi tapast þegar Breiðablik náði að jafna í seinni hálfleik.
„Það fyrsta sem ég hugsaði var: Jæja þá gerist þetta aftur… Við höfum lent í þessu áður, að komast yfir og fá svo jöfnunarmark á okkur strax í seinni hálfleik. Það sem virkaði í kvöld var að við ræddum þetta í hálfleik, hvað við myndum gera ef við fengjum mark á okkur. Við fylgdum því plani vel eftir og strákarnir sýndu hvað í þeim býr. Það hefur verið dregið í efa síðustu vikur, bæði innan hóps og utan hóps, hvort það búi einhver karakter í þessu liði. Þeir sýndu það vel í kvöld.“
„Mér finnst við akkúrat núna vera svolítið bitlausir. Mér finnst við vera að taka slæmar ákvarðanir á síðasta þriðjungi. Mér finnst við vera að reyna að þræða nálaraugað og rembast í staðinn fyrir að fá fleiri krossa og fleiri slútt. Við erum að leita að hinni fullkomnu sendingu en sjáum í staðinn bara góðir sóknir sem enda ekki einu sinni með marktilraun… Við þurfum að vera miklu, miklu aggressívari í að herja á mark andstæðinganna. Taka handbremsuna af og taka menn á af mikilli ákefð. Mér finnst við vera hikandi og við þurfum að passa upp á það, því það gefur gæfumuninn að hafa þetta hungur til að skora mörk. Við verðum að finna það aftur,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik.
Þorleifur Úlfarsson þreytti frumraun sína í kvöld eftir endurkomuna til Breiðabliks. Gæti hann verið lausnin við þessu vandamáli sem þjálfarinn talar um?
„Já klárlega leikmaður sem er mjög góður í boxinu. Góður slúttari. En það þarf náttúrulega að koma boltanum þarna inn og við erum ekki að gera það. En það er klárt að hann færir okkur mikið, kemur með aukna breidd líka og mun koma til með að hjálpa okkur.“
En er Breiðablik að skoða einhverja fleiri leikmenn áður en félagaskiptaglugginn lokar eftir nokkra daga?
„Nei,“ svaraði Ólafur fullum hálsi.