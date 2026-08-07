Coventry hefur samið við ganverska miðjumanninn Caleb Yirenkyi sem enska úrvalsdeildarfélagið kaupir frá danska liðinu Nordsjælland fyrir 26 milljónir punda.
Yirenkyi var ekki með Nordsjælland á Hlíðarenda í gærkvöldi þegar liðið vann 2-0 sigur á Valsmönnum í undankeppni Sambandsdeildarinnar.
Þessi tvítugi leikmaður, sem önnur úrvalsdeildar- og evrópsk félög höfðu líka sýnt áhuga á, hefur skrifað undir langtímasamning hjá nýliðum ensku úrvalsdeildarinnar.
Yirenkyi er sjötti leikmaðurinn sem Frank Lampard fær til liðsins í sumar og með komu hans hefur Coventry eytt yfir 85 milljónum punda.
Yirenkyi var valinn besti ungi leikmaður ársins í dönsku ofurdeildinni í lok síðasta tímabils og var einnig valinn í lið ársins í deildinni.
It had to be Cov. 🇬🇭 pic.twitter.com/GwiwM9JVBD— Coventry City (@Coventry_City) August 7, 2026
It had to be Cov. 🇬🇭 pic.twitter.com/GwiwM9JVBD