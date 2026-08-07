Enski boltinn

Coventry keypti leik­mann af mót­herjum Vals­manna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Caleb Yirenkyi var valinn besti ungi leikmaður ársins í dönsku ofurdeildinni í lok síðasta tímabils.
Caleb Yirenkyi var valinn besti ungi leikmaður ársins í dönsku ofurdeildinni í lok síðasta tímabils. @Coventry_City

Coventry hefur samið við ganverska miðjumanninn Caleb Yirenkyi sem enska úrvalsdeildarfélagið kaupir frá danska liðinu Nordsjælland fyrir 26 milljónir punda.

Yirenkyi var ekki með Nordsjælland á Hlíðarenda í gærkvöldi þegar liðið vann 2-0 sigur á Valsmönnum í undankeppni Sambandsdeildarinnar.

Þessi tvítugi leikmaður, sem önnur úrvalsdeildar- og evrópsk félög höfðu líka sýnt áhuga á, hefur skrifað undir langtímasamning hjá nýliðum ensku úrvalsdeildarinnar.

Yirenkyi er sjötti leikmaðurinn sem Frank Lampard fær til liðsins í sumar og með komu hans hefur Coventry eytt yfir 85 milljónum punda.

Yirenkyi var valinn besti ungi leikmaður ársins í dönsku ofurdeildinni í lok síðasta tímabils og var einnig valinn í lið ársins í deildinni.

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