Aston Villa hyggst fylla í götin

Aston Villa hyggst styrkja leikmannahóp liðsins fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Liðið seldi nýverið lykilmann í Morgan Rogers fyrir háa fjárhæð til Chelsea og sækist eftir tveimur öflugum leikmönnum.
Aston Villa hafnaði í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og tekur því þátt í Meistaradeild Evrópu á komandi leiktíð. Skörð hafa þó verið hoggin í leikmannahóp liðsins þar sem lykilmennirnir Youri Tielemans og Morgan Rogers fóru til Manchester United og Chelsea.
Villa hefur bætt við sig miðjumönnunum Johan Manzambi og Joao Gomes en vilja styrkja miðsvæðið enn frekar.
Félagið á í viðræðum við Bayern Munchen um kaup á varnartengiliðnum Joao Palhinha sem hefur ekki tekist að festa sig í sessi í Bæjaralandi eftir góða frammistöðu með Fulham.
Alejandro Garnacho er þegar kominn til liðsins til að manna kantstöðuna, en hann kom á láni frá Chelsea. Villa er sagt skoða Nicolas Jackson, framherja Chelsea, en getur ekki fengið hann á láni sökum þess að liði er ekki heimilt að fá fleiri en einn lánsmann frá sama félaginu.
Þá er Lucas Digne á förum til Paris Saint-Germain í Frakklandi og hyggst Villa sækja Matteo Ruggeri frá Atlético Madrid í hans stað. Samkomulag er í höfn um 20 milljón evra kaupverð.