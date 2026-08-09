Fimleikataktar íranska varnarmannsins Nader Mohammadi í rússnesku B-deildinni hafa vakið mikla athygli. Frábært innkast hans varð að stoðsendingu í sigri hans manna.
Nader Mohammadi er íranskur varnarmaður sem leikur fyrir Spartak Kostroma í rússnesku B-deildinni. Hann hefur vakið athygli fyrir kasttækni sína, þar sem hann tekur heljarstökk við að taka innkast.
Steve Watson tók svipuð innköst með Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á tíunda áratugnum og Steinþór Freyr Þorsteinsson var einnig þekktur fyrir það hér heima.
Rory Delap, eat your heart out 👀Iranian defender Nader Mohammadi pull off an incredible somersault throw-in from his own half pic.twitter.com/dbme3odmqH— Sky Sports (@SkySports) February 15, 2021
Rory Delap, eat your heart out 👀Iranian defender Nader Mohammadi pull off an incredible somersault throw-in from his own half pic.twitter.com/dbme3odmqH
Mohammadi nær gríðarlegri kastlengd með tækninni líkt og Sky Sports vakti athygli á fyrir fimm árum síðan og sjá má í færslunni að ofan.
Í 3-1 sigri hans manna í Spartak gegn SKA Energiya bætti hann um betur þar sem kast hans fann höfuð liðsfélaga sem skallaði boltann í netið.
🇮🇷🇷🇺Iranian defender Nader Mohammadi produced a spectacular assist for Spartak Kostroma against SKA-Khabarovsk — using a somersault throw-in to launch the ball into the box. 🤸♂️⚽The flip throw was famously used by Estonia’s Risto Kallaste and Newcastle’s Steve Watson in the… pic.twitter.com/kPUrT6OJNa— EF (@EURASIAFOOTBALL) August 9, 2026
🇮🇷🇷🇺Iranian defender Nader Mohammadi produced a spectacular assist for Spartak Kostroma against SKA-Khabarovsk — using a somersault throw-in to launch the ball into the box. 🤸♂️⚽The flip throw was famously used by Estonia’s Risto Kallaste and Newcastle’s Steve Watson in the… pic.twitter.com/kPUrT6OJNa
Mohammadi gekk því aðeins betur til en landa hans, Milad Mohammadi, sem varð að athlægi með landsliði Írans á HM 2018.
Hann reyndi samskonar innkast á lokamínútum leiksins í 1-0 tapi fyrir Spáni á HM í Rússlandi og virðist eitthvað hafa farið á taugum þar sem það gjörsamlega misheppnaðist fyrir framan heimsbyggð.
Þó þeir landar deili eftirnafni eru þeir þó ekki skyldir.