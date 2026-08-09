Fótbolti

Ó­trú­legt innkast varð að marki

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mohammadi sýndi lipra takta.
Mohammadi sýndi lipra takta. Skjáskot

Fimleikataktar íranska varnarmannsins Nader Mohammadi í rússnesku B-deildinni hafa vakið mikla athygli. Frábært innkast hans varð að stoðsendingu í sigri hans manna.

Nader Mohammadi er íranskur varnarmaður sem leikur fyrir Spartak Kostroma í rússnesku B-deildinni. Hann hefur vakið athygli fyrir kasttækni sína, þar sem hann tekur heljarstökk við að taka innkast.

Steve Watson tók svipuð innköst með Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á tíunda áratugnum og Steinþór Freyr Þorsteinsson var einnig þekktur fyrir það hér heima.

Mohammadi nær gríðarlegri kastlengd með tækninni líkt og Sky Sports vakti athygli á fyrir fimm árum síðan og sjá má í færslunni að ofan.

Í 3-1 sigri hans manna í Spartak gegn SKA Energiya bætti hann um betur þar sem kast hans fann höfuð liðsfélaga sem skallaði boltann í netið.

Mohammadi gekk því aðeins betur til en landa hans, Milad Mohammadi, sem varð að athlægi með landsliði Írans á HM 2018.

Hann reyndi samskonar innkast á lokamínútum leiksins í 1-0 tapi fyrir Spáni á HM í Rússlandi og virðist eitthvað hafa farið á taugum þar sem það gjörsamlega misheppnaðist fyrir framan heimsbyggð.

Þó þeir landar deili eftirnafni eru þeir þó ekki skyldir.

Rússneski boltinn

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