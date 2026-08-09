Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“

Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, gat leyft sér að brosa í leikslok eftir 2-0 sigur liðsins gegn Þór í Bestu-deild karla í knattspyrnu í kvöld.
„Þetta var virkilega sætur sigur. Þórsararnir eru með flott lið og búnir að fá alveg hellings styrkingu, bæði í upphafi móts og núna í glugganum. Þeir eru líka með marga unga og efnilega stráka og þeir eru með mjög flott lið, enda hafa úrslitin í undanförnum leikjum sýnt það,“ sagði Lárus í leikslok.
„Við vissum að þetta yrði erfiður leikur og við vorum búnir að skoða Þórsarana mjög vel. Í rauninni hefði þetta átt að vera meira en 2-0 miðað við öll þau færi og alla þá möguleika sem við sköpuðum okkur þá var 2-0 svona heldur lítið, en ég er mjög sáttur.“
Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, talaði umm í sínu viðtali eftir leik að leikur kvöldsins hafi ekki átt neitt skylt við fótbolta. Hvorugt lið hafi reynt að spila boltanum og þess í stað bara sparkað fram og vonað það besta.
„Af hverju var hann þá að láta sitt lið sparka fram? Af hverju tók hann ekki boltann niður og reyndi að spila honum?“ spurði Lárus.
„Ég skil ekki svona. Í hvert einasta skipti sem markmaðurinn þeirra var með boltann þá negldi hann honum fram. Ef Siggi er ósáttur við það þá verður hann bara að segja honum að spila boltanum. Við erum klárir í það líka.“
Lárus viðurkennir þó að það hafi verið mikilvægt að ná inn marki í fyrri hálfleik í leik sem þessum, þar sem mikill barningur var á milli liðanna.
„Það var mjög mikilvægt að ná þessu marki inn. Við vorum að fá helling af sénsum. Markús einn í gegn, skot í stöngina og svoleiðis. Við vorum að fá helling af færum og ég held að við höfum skapað fimm 'Big chances' á meðan þeir sköpuðu ekkert. Við vorum að fá færin og hvort sem það var úr víti eða einhverju öðru þá var bara mjög mikilvægt að fá þetta mark. Á endanum var þetta bara mjög sannfærandi, sætur og flottur sigur.“
Fyrir leik var Lárus minntur á að ÍA hefði aðeins unnið einn af síðustu sjö deildarleikjum sínum, en nú er liðið án taps í síðustu þremur.
„Það er á meðan er. Ég er búinn að vera mjög ánægður með liðið í síðustu þremur leikjum. Það er búinn að vera mikill andi og mikil barátta. Menn eru tilbúnir til að vinna fyrir hvorn annan og við erum góðir í fótbolta. En við megum ekki gleyma því að við þurfum að berjast fyrir hlutunum fyrst og við höfum verið að gera það í undanförnum leikjum. Það hefur gefið okkur fullt af stigum upp á síðkastið og nú er ekkert aftur snúið.“