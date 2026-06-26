Efnaverksmiðja suður af Moskvu er sögð á meðal skotmarka í einni umfangsmestu drónaárás Úkraínumanna frá því að innrás Rússa hófst fyrir rúmum fjórum árum. Rússar segjast hafa skotið niður 660 úkraínskra dróna í nótt.
Rússneska varnarmálaráðuneytið segir að drónarnir hafi verið stöðvaðir yfir tólf rússneskum héruðum, Krímskaga, Svartahafi og Azov-hafi.
AP-fréttastofan hefur eftir rússneskum fjölmiðlum að efnaverksmiðja og vatnsaflsvirkjun í Novomoskovsk í Tula-héraði hafi orðið fyrir skemmdum. Yfirvöld hafa ekki staðfest þær fréttir.
Dmitrí Miljaev, héraðsstjóri í Tula, segir að íbúðarhús hafi einnig orðið fyrir skemmdum og kona særst. Þá hafi raflínur og iðnaðarhúsnæði í Novomoskovsk orðið fyrir tjóni.
Árásirnar hófust skömmu eftir að Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu, boðaði fjörutíu daga langa „áhrifaherferð“ sem væri ætlað að knýja Rússa til þess að leggja niður vopn.
Úkraínsk yfirvöld segja að tveir óbreyttir borgarar hafi látið lífið og sjö særst í árásum Rússa á Kharkiv-hérað síðasta sólarhringinn. Rússar gerðu flugskeyta og drónaárásir á Kharkiv og fjölda annarra borga og bæja í héraðinu.