Tvö Atlantshafsbandalagsríki vara við því að stjórnvöld í Kreml kunni að ráðast til atlögu gegn Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi til þess að láta reyna á samstöðu bandalagsins. Örvænting vegna hrakfara Rússa í stríðinu gegn Úkraínu kunni að drífa þá áfram til þess.
Lettneska leyniþjónustan greindi frá því á mánudag að hún sæi merki um að Rússar væru að undirbúa hernaðarlegar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum eða Póllandi. Þær yrðu þó ekki í formi allsherjarinnrásar enda telja Lettar nágranna sína ekki færa um að heyja stríð á tveimur vígstöðvum.
Breska blaðið The Guardian segir að heimildirmaður frá öðrum NATO-ríki í Austur-Evrópu hafi tekið í svipaðan streng í síðustu viku. Teikn væru á lofti um að Vladímír Pútín Rússlandsforseti væri að brugga Eystrasaltsríkjunum launráð.
Sá heimildarmaður taldi Pútín vilja láta reyna á stuðning Bandaríkjastjórnar við Eystrasaltsríkin nú þegar erfiðega gengur í stríðrekstri hans í Úkraínu.
Lettarnir telja Rússa íhuga að skjóta flugskeytinu, drónum eða beita annars konar blönduðum hernaði til þess að fæla ríkin frá því að styðja Úkraínumenn.
Hægt hefur á sókn Rússa í Úkraínu að undanförnu og stríðið hefur í auknum mæli færst nær Kreml sjálfri. Úkraínumenn hafa þannig staðið fyrir umfangsmiklum drónaárásum á Rússland og jafnvel náð að sprengja upp meiriháttar olíuhreinsistöð í útjaðri Moskvu.
Keir Giles, sérfræðingur í Rússlandi hjá hugveitunni Chatham House, segir stjórnvöld í Moskvu munu leita leiða til þess að hrista upp í stöðunni, til dæmis með því að færa átökin til fleiri ríkja.
„Við ættum ekki að reikna með því að Rússland tapi bara þegjandi og hljóðalaust,“ segir hann við breska blaðið.
Rússar eru raunar taldir standa að baki fjölda skemmdarverka í Evrópu frá því að innrás þeirra í Úkraínu hófst, þar á meðal í Póllandi og Eystrasaltsríkjunum.