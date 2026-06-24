Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Aron Guðmundsson skrifar 24. júní 2026 09:16 Eiður Smári Guðjohnsen á sínum tíma á hliðarlínunni sem þjálfari FH. Vísir/Diego Það er ekki efst í huga hjá Eiði Smára Guðjohnsen að snúa aftur í þjálfun núna. Hann hefur verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá Val og segir það kitla að snúa aftur í þjálfun á einhverjum tímapunkti. Eiður Smári hefur hlotið verðuskuldað lof fyrir starf sitt sem bæði sérfræðingur og lýsandi í kringum útsendingar RÚV frá HM í fótbolta sem nú stendur yfir. Í viðtali í Bítinu á Bylgjunni á morgun var Eiður Smári mættur til þess að tala um HM sem og fótboltann í heild sinni og undir lok viðtalsins var borinn undir hann orðrómur sem hefur verið á kreiki upp á síðkastið þess efnis að hann gæti orðið næsti þjálfari karlaliðs Vals í Bestu deildinni. Í Innkastinu á Fótbolti.net í fyrradag sagðist blaðamaðurinn Elvar Geir Magnússon hafa heyrt það á stuðningsmönnum Vals að efasemdarröddum væri að fjölga varðandi samstarf Vals og núverandi þjálfara liðsins Hermann Hreiðarsson. Nafn Eiðs Smára hafi komið til umræðu hjá Val fari svo að gerðar verði breytingar á þjálfarateyminu. Sigmar Vilhjálmsson, annar af umsjónarmönnum Bítisins í morgun, spurði Eið Smára hreint út hvort það væri einhverjar líkur á því að hann myndi mögulega taka við Val. Eiður byrjaði á því að hlæja áður en hann kom sér að spurningu Sigmars: „Ég hélt þú ætlaðir að fara spyrja mig út í einhverja taktík í leikjum kvöldsins. Hvort ég væri undirbúinn fyrir kvöldið,“ svaraði Eiður og hélt svo áfram: „Það er ekki efst í huga núna. Auðvitað kitlar að fara í þjálfun. Ég elska að þjálfa, elska að vera úti á velli. En mér finnst ekkert sérstaklega gaman að mæta í svona umhverfi vikulega. Þurfa að svara fyrir það hvort hlutirnir séu að ganga upp eða ekki.“ Valur vermir sem stendur 5. sæti Bestu deildar karla og er með 16 stig eftir 12 leiki. Tólf stigum frá KR sem vermir annað sætið og átján stigum frá toppliði Víkings Reykjavíkur. Liðið er á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Hermanns Hreiðarssonar. Viðtalið við Eið Smára Guðjohnsen í Bítinu á Bylgjunni í morgun má hlusta á í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Valur HM 2026 í fótbolta Mest lesið Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Íslenski boltinn Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Fótbolti Bandaríkin hjálpa Írönum fyrir næsta leik á HM Fótbolti „Er mörgum árum á eftir þeim og einn daginn verð ég í þeirra sporum“ Golf Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Fótbolti Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Fótbolti „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Íslenski boltinn Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Fótbolti Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Fótbolti Fleiri fréttir Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Sjá meira