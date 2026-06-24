Íslenski boltinn

Orð­rómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni

Aron Guðmundsson skrifar
Eiður Smári Guðjohnsen á sínum tíma á hliðarlínunni sem þjálfari FH.
Eiður Smári Guðjohnsen á sínum tíma á hliðarlínunni sem þjálfari FH. Vísir/Diego

Það er ekki efst í huga hjá Eiði Smára Guðjohnsen að snúa aftur í þjálfun núna. Hann hefur verið orðaður við þjálfarastöðuna hjá Val og segir það kitla að snúa aftur í þjálfun á einhverjum tímapunkti. 

Eiður Smári hefur hlotið verðuskuldað lof fyrir starf sitt sem bæði sérfræðingur og lýsandi í kringum útsendingar RÚV frá HM í fótbolta sem nú stendur yfir. 

Í viðtali í Bítinu á Bylgjunni á morgun var Eiður Smári mættur til þess að tala um HM sem og fótboltann í heild sinni og undir lok viðtalsins var borinn undir hann orðrómur sem hefur verið á kreiki upp á síðkastið þess efnis að hann gæti orðið næsti þjálfari karlaliðs Vals í Bestu deildinni.

Í Innkastinu á Fótbolti.net í fyrradag sagðist blaðamaðurinn Elvar Geir Magnússon hafa heyrt það á stuðningsmönnum Vals að efasemdarröddum væri að fjölga varðandi samstarf Vals og núverandi þjálfara liðsins Hermann Hreiðarsson. Nafn Eiðs Smára hafi komið til umræðu hjá Val fari svo að gerðar verði breytingar á þjálfarateyminu. 

Sigmar Vilhjálmsson, annar af umsjónarmönnum Bítisins í morgun, spurði Eið Smára hreint út hvort það væri einhverjar líkur á því að hann myndi mögulega taka við Val. 

Eiður byrjaði á því að hlæja áður en hann kom sér að spurningu Sigmars: 

„Ég hélt þú ætlaðir að fara spyrja mig út í einhverja taktík í leikjum kvöldsins. Hvort ég væri undirbúinn fyrir kvöldið,“ svaraði Eiður og hélt svo áfram:

„Það er ekki efst í huga núna. Auðvitað kitlar að fara í þjálfun. Ég elska að þjálfa, elska að vera úti á velli. En mér finnst ekkert sérstaklega gaman að mæta í svona umhverfi vikulega. Þurfa að svara fyrir það hvort hlutirnir séu að ganga upp eða ekki.“ 

Valur vermir sem stendur 5. sæti Bestu deildar karla og er með 16 stig eftir 12 leiki. Tólf stigum frá KR sem vermir annað sætið og átján stigum frá toppliði Víkings Reykjavíkur. Liðið er á sínu fyrsta tímabili undir stjórn Hermanns Hreiðarssonar. 

Viðtalið við Eið Smára Guðjohnsen í Bítinu á Bylgjunni í morgun má hlusta á í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan.

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