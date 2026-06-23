Veður

Úr­koma víða og hiti að sex­tán stigum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hiti geti náð 16 stigum í dag.
Hiti geti náð 16 stigum í dag. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt en hvassara og rigningu með köflum sunnantil á landinu í dag en að það bæti í úrkomu í kvöld. Stöku skúrir verði vestanlands en úrkomulítið á Norðausturlandi. Hiti geti náð 16 stigum. 

„Í dag verður austlæg átt 3-8 m/s, en 8-13 m/s allra syðst. Dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu, en þurrt norðanlands. Eftir hádegi stöku skúrir norðvestantil og bætir í rigningu sunnanlands í kvöld, en lengst af þurrt á Norðausturlandi. Hiti 11 til 16 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.

Á vef Veðurstofunnar segir að á morgun sé útlit fyrir hæga breytilega átt og hita 10 til 16 stig. Rigningu megi búast við víða en að stytti upp austanlands eftir hádegi. 

Spákort fyrir klukkan 14 í dag. Veðurstofan

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á miðvikudag:

Suðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en vestlægari síðdegis. Rigning með köflum, en úrkomuminna austantil. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast austanlands.

Á fimmtudag:

Suðvestan 3-10 og skúrir, en lengst af þurrt og bjart austast á landinu. Hiti breytist lítið.

Á föstudag:

Suðvestan 3-8, skúrir í flestum landshlutum og hiti 7 til 14 stig, hlýjast á austanverðu landinu.

Á laugardag:

Austlæg átt og skýjað. Dálítil væta á víð og dreif, en fer að rigna suðaustantil um kvöldið. Hiti 10 til 15 stig.

Á sunnudag:

Breytileg átt og víða rigning eða skúrir. Hiti svipaður.

Á mánudag:

Útlit fyrir suðvestanátt með skúrum. Hiti 12 til 17 stig.

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