Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt en hvassara og rigningu með köflum sunnantil á landinu í dag en að það bæti í úrkomu í kvöld. Stöku skúrir verði vestanlands en úrkomulítið á Norðausturlandi. Hiti geti náð 16 stigum.
„Í dag verður austlæg átt 3-8 m/s, en 8-13 m/s allra syðst. Dálítil rigning af og til á sunnanverðu landinu, en þurrt norðanlands. Eftir hádegi stöku skúrir norðvestantil og bætir í rigningu sunnanlands í kvöld, en lengst af þurrt á Norðausturlandi. Hiti 11 til 16 stig,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á vef Veðurstofunnar segir að á morgun sé útlit fyrir hæga breytilega átt og hita 10 til 16 stig. Rigningu megi búast við víða en að stytti upp austanlands eftir hádegi.
Á miðvikudag:Suðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en vestlægari síðdegis. Rigning með köflum, en úrkomuminna austantil. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast austanlands.Á fimmtudag:Suðvestan 3-10 og skúrir, en lengst af þurrt og bjart austast á landinu. Hiti breytist lítið.Á föstudag:Suðvestan 3-8, skúrir í flestum landshlutum og hiti 7 til 14 stig, hlýjast á austanverðu landinu.Á laugardag:Austlæg átt og skýjað. Dálítil væta á víð og dreif, en fer að rigna suðaustantil um kvöldið. Hiti 10 til 15 stig.Á sunnudag:Breytileg átt og víða rigning eða skúrir. Hiti svipaður.Á mánudag:Útlit fyrir suðvestanátt með skúrum. Hiti 12 til 17 stig.