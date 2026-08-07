Norska knattspyrnusambandið, með formann sinn Lise Klaveness í fararbroddi, krefst þess að Gianni Infantino segi af sér sem forseti FIFA. Um leið minnir Lise, Sepp Blatter forvera Infantino í embætti á hans fortíð en Blatter stakk upp á því að Lise yrði næsti forseti sambandsins.
Ákall norska knattspyrnusambandsins um að Infantino segi af sér koma eftir að hann þurfti að draga í land áætlun sína um að fá inn utanaðkomandi fjárfestingar í FIFA. Á sama tíma hafa knattspyrnusambönd Argentínu og Mexíkó lýst yfir stuðningi sínum við forsetann.
Með því að kalla opinberlega eftir afsögn Infantino stígur norska knattspyrnusambandið skrefinu lengra en knattspyrnusambönd Wales, Króatíu og Englands svo dæmi séu nefnd en þau knattspyrnusambönd hafa einungis degið til baka stuðning sinn við Infantino.
„Infantino nýtur ekki stofnanalegs trausts sem til þarf til þess að stýra FIFA örugglega á þeim tímum sem við nú lifum,“ lætur Lise Klaveness. „Infantino á enga endurkomuleið. Fótboltinn á alþjóðavísu á við mikinn vanda að etja og nú þurfum við að finna samnefnara til þess að koma saman. Við biðjum forseta FIFA um að segja af sér núna.“
Lise er lögfræðingur að mennt og sjálf með landsliðsferil að baki sem leikmaður. Hún hefur þótt mjög skelegg í starfi og heillaði meðal annars fyrrverandi forseta FIFA, Sepp Blatter, sem þurfti sjálfur að segja af sér árið 2015 eftir röð hneykslismála.
Blatter stakk upp á því í færslu á samfélagsmiðlinum X á dögunum að Lise yrði næsti forseti FIFA. Hún gefur lítið fyrir tillögu Blatter, hefur slæma reynslu af honum frá fyrri tíð.
„Ég er ekki á X en sá þetta. Sepp Blatter var forseti FIFA þegar að ég var leikmaður. Ég man að hann vildi að leikmenn í kvennaboltanum spiluðu í styttri stuttbuxum. Ég lét í mér heyra þá en hef ekkert um þetta að segja.“