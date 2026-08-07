Fótbolti

Kallar eftir af­sögn Infantino og skaut á Blatter

Aron Guðmundsson skrifar
Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, hefur greint frá því að sambandið kalli eftir afsögn forseta FIFA, Gianni Infantino. Fyrrverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, hefur mikið álit á Lise en það er ekki gagnkvæmt.
Lise Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins, hefur greint frá því að sambandið kalli eftir afsögn forseta FIFA, Gianni Infantino. Fyrrverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, hefur mikið álit á Lise en það er ekki gagnkvæmt. Vísir/Samsett

Norska knatt­spyrnu­sam­bandið, með for­mann sinn Lise Kla­veness í farar­broddi, krefst þess að Gianni Infantino segi af sér sem for­seti FIFA. Um leið minnir Lise, Sepp Blatter for­vera Infantino í em­bætti á hans fortíð en Blatter stakk upp á því að Lise yrði næsti for­seti sam­bandsins.

Ákall norska knatt­spyrnu­sam­bandsins um að Infantino segi af sér koma eftir að hann þurfti að draga í land áætlun sína um að fá inn utan­aðkomandi fjár­festingar í FIFA. Á sama tíma hafa knatt­spyrnu­sam­bönd Argentínu og Mexíkó lýst yfir stuðningi sínum við for­setann.

Með því að kalla opin­ber­lega eftir af­sögn Infantino stígur norska knatt­spyrnu­sam­bandið skrefinu lengra en knatt­spyrnu­sam­bönd Wa­les, Króatíu og Eng­lands svo dæmi séu nefnd en þau knatt­spyrnu­sam­bönd hafa einungis degið til baka stuðning sinn við Infantino.

„Infantino nýtur ekki stofnana­legs trausts sem til þarf til þess að stýra FIFA örugg­lega á þeim tímum sem við nú lifum,“ lætur Lise Kla­veness. „Infantino á enga endur­komu­leið. Fót­boltinn á alþjóða­vísu á við mikinn vanda að etja og nú þurfum við að finna sam­nefnara til þess að koma saman. Við biðjum for­seta FIFA um að segja af sér núna.“

Blatter er aðdáandi

Lise er lög­fræðingur að mennt og sjálf með lands­liðs­feril að baki sem leik­maður. Hún hefur þótt mjög skel­egg í starfi og heillaði meðal annars fyrr­verandi for­seta FIFA, Sepp Blatter, sem þurfti sjálfur að segja af sér árið 2015 eftir röð hneykslis­mála.

Sepp Blatter á blaðamannafundi árið 2015 sem forseti FIFA þegar að fölskum peningaseðlum var látið rigna yfir hann. Vísir/AFP

Blatter stakk upp á því í færslu á sam­félags­miðlinum X á dögunum að Lise yrði næsti for­seti FIFA. Hún gefur lítið fyrir til­lögu Blatter, hefur slæma reynslu af honum frá fyrri tíð.

„Ég er ekki á X en sá þetta. Sepp Blatter var for­seti FIFA þegar að ég var leik­maður. Ég man að hann vildi að leik­menn í kvenna­boltanum spiluðu í styttri stutt­buxum. Ég lét í mér heyra þá en hef ekkert um þetta að segja.“

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