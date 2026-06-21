Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 14:46 Hitnar undir Keir Starmer. Breskir fjölmiðlar segja að Keir Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun, að sögn Guardian. Donald Trump Bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullyrðir að Starmer muni segja af sér. Ólga hefur verið innan ríkisstjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Burnham var nýlega kjörinn aftur inn á þing en hann hefur verið orðaður við formennsku í Verkamannaflokknum, sem Starmer leiðir í dag. Fyrr í dag hafði Sky News eftir heimildum að Yvette Cooper utanríkisráðherra hefði krafið hann afsagnar. BBC greindi frá því á föstudag að samgönguráðherrann Heidi Alexander átt svipað samtal við Starmer. Fjölmiðlarnir Guardian og Observer greina meðal annars frá því að búist sé við því að Starmer tilkynni um afsögn sína á morgun, mánudag, en öll spjót hafa beinst að honum síðustu daga og var hann sagður myndu íhuga stöðu sína nú um helgina. Starmer er sagður verja helginni með fjölskyldu sinni í Chequers en viðskiptaráðherrann Peter Kyle sagði við Sky að Keir Starmer hugsi nú sinn gang. Engu að síður segir forsætisráðuneytið að Starmer ætli að halda áfram og hefur um helgina svarað fjöliðlafyrirspurnum með því að vísa í ummæli Starmers frá því á föstudag, þegar hann sagði að hann myndi ekki víkja undan ef kæmi til leiðtogaslags. Trump: Starmer „mistekist illa“ Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur einnig blandað sér í málið. „Keir Starmer mun segja af sér sem ráðherra Bretlands. Honum hefur mistekist illa í tveimur mikilvægum málaflokkum, INNFLYTJENDAMÁLUM OG ORKUMÁLUM (OPNUM FYRIR OLÍU Á NORÐURHAFI!). Ég óska honum góðs!“ skrifar Trump á Truth Social. Ekki er vitað hvað Trump hefur fyrir sér í þessum efnum annað en það sem breskir fjölmiðlar hafa greint frá, en samráðherrar Starmers hafa margir þrýst á hann að segja af sér. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Starmer muni segja af sér.Getty Ráðherrar krefjast afsagnar BBC greindi frá því á föstudag að samgönguráðherrann Heidi Alexander hefði átt samtal við Starmer á bak við luktar dyr þar sem hún hefði beðið hann um að leggja fram tímaáætlun um að láta af embætti. Það væri til þess að tryggja skilvirk stjórnarskipti við næsta leiðtoga. Tveir aðrir ráðherrar, Ed Miliband og Shabana Mahmood, hafa áður krafið hann um slíka tímaáætlun. Guardian hafði eftir ónafngreindum heimildarmanni í ríkisstjórn Starmers á föstudag: „Allir telja að þetta sé búið og allir vilja að þetta brotthvarf verði snyrtilegt og gert af reisn.“ Bretland Donald Trump Mest lesið Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Innlent „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Fleiri fréttir Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Sjá meira