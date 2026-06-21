Erlent

Sagður ætla að til­kynna af­sögn á morgun

Agnar Már Másson skrifar
Hitnar undir Keir Starmer.
Hitnar undir Keir Starmer.

Breskir fjölmiðlar segja að Keir Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun, að sögn Guardian. Donald Trump Bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullyrðir að Starmer muni segja af sér.

Ólga hefur verið innan ríkisstjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Burnham var nýlega kjörinn aftur inn á þing en hann hefur verið orðaður við formennsku í Verkamannaflokknum, sem Starmer leiðir í dag. 

Fyrr í dag hafði Sky News eftir heimildum að Yvette Cooper utanríkisráðherra hefði krafið hann afsagnar. BBC greindi frá því á föstudag að samgönguráðherrann Heidi Alexander átt svipað samtal við Starmer.

Fjölmiðlarnir Guardian og Observer greina meðal annars frá því að búist sé við því að Starmer tilkynni um afsögn sína á morgun, mánudag, en öll spjót hafa beinst að honum síðustu daga og var hann sagður myndu íhuga stöðu sína nú um helgina. 

Starmer er sagður verja helginni með fjölskyldu sinni í Chequers en viðskiptaráðherrann Peter Kyle sagði við Sky að Keir Starmer hugsi nú sinn gang.

Engu að síður segir forsætisráðuneytið að Starmer ætli að halda áfram og hefur um helgina svarað fjöliðlafyrirspurnum með því að vísa í ummæli Starmers frá því á föstudag, þegar hann sagði að hann myndi ekki víkja undan ef kæmi til leiðtogaslags.

Trump: Starmer „mistekist illa“

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur einnig blandað sér í málið.

„Keir Starmer mun segja af sér sem ráðherra Bretlands. Honum hefur mistekist illa í tveimur mikilvægum málaflokkum, INNFLYTJENDAMÁLUM OG ORKUMÁLUM (OPNUM FYRIR OLÍU Á NORÐURHAFI!). Ég óska honum góðs!“ skrifar Trump á Truth Social.

Ekki er vitað hvað Trump hefur fyrir sér í þessum efnum annað en það sem breskir fjölmiðlar hafa greint frá, en samráðherrar Starmers hafa margir þrýst á hann að segja af sér.

Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Starmer muni segja af sér.Getty

Ráðherrar krefjast afsagnar

BBC greindi frá því á föstudag að samgönguráðherrann Heidi Alexander hefði átt samtal við Starmer á bak við luktar dyr þar sem hún hefði beðið hann um að leggja fram tímaáætlun um að láta af embætti. Það væri til þess að tryggja skilvirk stjórnarskipti við næsta leiðtoga.

Tveir aðrir ráðherrar, Ed Miliband og Shabana Mahmood, hafa áður krafið hann um slíka tímaáætlun. Guardian hafði eftir ónafngreindum heimildarmanni í ríkisstjórn Starmers á föstudag: „Allir telja að þetta sé búið og allir vilja að þetta brotthvarf verði snyrtilegt og gert af reisn.“

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