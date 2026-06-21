ÍBV lagði Stjörnuna í 11. umferð Bestu deildar karla í kvöld. Það var jafnræði með liðunum á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum. Sigurinn hefði getað endað hvorum megin sem var, en heimamenn reyndust sterkari á endanum.
Stjarnan byrjaði leikinn eins og best er með mark á fyrstu mínútu. Það var Benedikt Warén sem setti boltann örugglega í netið eftir fyrirgjöf sem barst frá hægri frá Daníel Finns Matthíassyni. Heimamenn voru ekki lengi að ná fram jöfnunarmarkinu. Markið kom á 28. mínútu. Alex Freyr Hilmarsson lagði upp markið, hann skaut boltanum inn á svæðið þar sem að Sesar Örn Harðarson tók á móti boltanum og renndi honum stöngina inn.
Eyjamenn skoruðu aftur á 33. mínútu sem kom þeim yfir. Bjarki Björn Gunnarsson fékk frábæra sendingu inn á teig og lék á seinasta varnarmann Stjörnunnar og renndi boltanum inn á milli fóta Árna Snæs Ólafssonar í markinu.
Fyrri hálfleikur var spennandi og fjörugur og liðin gegnu til búningsklefa var ljóst að sá síðari yrði ekki síður fjörugur.
Heimamenn hófu seinni hálfleik sem reyndist jafn fjörugur og sá fyrri þó mörkin hafi látið á sér standa. Liðin skiptust á að sækja og fengu hvort um sig fáein færi. Bestu færi hálfleiksins voru á 56 mínútu þegar Benedikt Warén skallaði boltann yfir eftir að boltinn barst til hans frá Emil Atlasyni eftir frábæra fyrirgjöf og hins vegar á 88 mínútu slapp Omar Sowe einn í gegn og setti boltann í stöng. Heilt yfir var Stjarnan meira með boltann á vallarhelmingi heimamanna sem svöruðu með snörpum skyndisóknum. Allt kom fyrir ekki og ekkert mark skorað í seinni hálfleik.
Endurkomu sigur hjá heimamönnum. Lánleysi Stjörnunnar heldur áfram.
Atvik leiksins var án efa fyrsta mark Stjörnunnar, sem kom strax á upphafsmínútu og setti tóninn fyrir það sem á eftir fylgdi. Benedikt Warén kom gestunum yfir eftir aðeins tæpa mínútu þegar Daníel Finns Matthíasson sendi fyrir frá hægri. Ari í Haraldstovu Petersen, markvörður ÍBV, náði að slá boltann út í teiginn en þar var Warén mættur og setti boltann af öryggi í netið
Markaskorarar leiksins eiga allir skilið að teljast til stjarna kvöldsins. Benedikt Warén kom Stjörnunni snemma yfir, Sesar Snær Haraldsson svaraði fyrir Eyjamenn og Bjarki Bjarnason Gunnarsson skoraði svo sigurmark heimamanna. Það voru þeir sem réðu mestu um úrslitin með mörkum sínum.
Arnar Þór Stefánsson var með flautuna og honum til aðstoðar voru þeir Eysteinn Hrafnkelsson og Arnþór Helgi Gíslason. Dómaraþríeykið skilaði sínu vel í kvöld og fátt var við störf þess að athuga.
Stemningin var afar góð á Hásteinsvelli þar sem stuðningsmenn beggja liða létu vel í sér heyra og hvöttu sín lið af krafti allan leikinn.