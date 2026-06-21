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Upp­gjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endur­komu­sigur Eyja­manna og upp­skeru­brestur Stjörnunnar

Katla Margrét Jónsdóttir skrifar
Frá leik ÍBV í Bestu deildinni
Frá leik ÍBV í Bestu deildinni Vísir/Diego

ÍBV lagði Stjörnuna í 11. um­ferð Bestu deildar karla í kvöld. Það var jafn­ræði með liðunum á Há­steinsvelli í Vest­manna­eyjum. Sigurinn hefði getað endað hvorum megin sem var, en heima­menn reyndust sterkari á endanum.

Stjarnan byrjaði leikinn eins og best er með mark á fyrstu mínútu. Það var Bene­dikt Warén sem setti boltann örugg­lega í netið eftir fyrir­gjöf sem barst frá hægri frá Daníel Finns Matt­hías­syni. Heima­menn voru ekki lengi að ná fram jöfnunar­markinu. Markið kom á 28. mínútu. Alex Freyr Hilmars­son lagði upp markið, hann skaut boltanum inn á svæðið þar sem að Sesar Örn Harðar­son tók á móti boltanum og renndi honum stöngina inn.

Eyja­menn skoruðu aftur á 33. mínútu sem kom þeim yfir. Bjarki Björn Gunnars­son fékk frábæra sendingu inn á teig og lék á seinasta varnar­mann Stjörnunnar og renndi boltanum inn á milli fóta Árna Snæs Ólafs­sonar í markinu.

Fyrri hálf­leikur var spennandi og fjörugur og liðin gegnu til búnings­klefa var ljóst að sá síðari yrði ekki síður fjörugur.

Heima­menn hófu seinni hálf­leik sem reyndist jafn fjörugur og sá fyrri þó mörkin hafi látið á sér standa. Liðin skiptust á að sækja og fengu hvort um sig fáein færi. Bestu færi hálf­leiksins voru á 56 mínútu þegar Bene­dikt Warén skallaði boltann yfir eftir að boltinn barst til hans frá Emil Atla­syni eftir frábæra fyrir­gjöf og hins vegar á 88 mínútu slapp Omar Sowe einn í gegn og setti boltann í stöng. Heilt yfir var Stjarnan meira með boltann á vallar­helmingi heima­manna sem svöruðu með snörpum skyndi­sóknum. Allt kom fyrir ekki og ekkert mark skorað í seinni hálf­leik.

Endur­komu sigur hjá heima­mönnum. Lán­leysi Stjörnunnar heldur áfram.

At­vik leiksins

At­vik leiksins var án efa fyrsta mark Stjörnunnar, sem kom strax á upp­hafsmínútu og setti tóninn fyrir það sem á eftir fylgdi. Bene­dikt Warén kom gestunum yfir eftir aðeins tæpa mínútu þegar Daníel Finns Matt­hías­son sendi fyrir frá hægri. Ari í Harald­stovu Peter­sen, mark­vörður ÍBV, náði að slá boltann út í teiginn en þar var Warén mættur og setti boltann af öryggi í netið

Stjörnur og skúrkar

Marka­skorarar leiksins eiga allir skilið að teljast til stjarna kvöldsins. Bene­dikt Warén kom Stjörnunni snemma yfir, Sesar Snær Haralds­son svaraði fyrir Eyja­menn og Bjarki Bjarna­son Gunnars­son skoraði svo sigur­mark heima­manna. Það voru þeir sem réðu mestu um úr­slitin með mörkum sínum.

Dómarinn

Arnar Þór Stefáns­son var með flautuna og honum til að­stoðar voru þeir Ey­steinn Hrafn­kels­son og Arnþór Helgi Gísla­son. Dómaraþríeykið skilaði sínu vel í kvöld og fátt var við störf þess að at­huga.

Stemning og um­gjörð

Stemningin var afar góð á Há­steinsvelli þar sem stuðnings­menn beggja liða létu vel í sér heyra og hvöttu sín lið af krafti allan leikinn.

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