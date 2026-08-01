UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Valur Páll Eiríksson skrifar 1. ágúst 2026 12:00 Gianni Infantino, forseti FIFA, (t.v.) og Aleksander Ceferin, forseti UEFA, (t.h.). Vísir/EPA Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, kallar eftir nýrri forystu hjá FIFA í ljósi áætlana hans um einkafjárfestingu í sambandinu, sem hætt hefur verið við. Forsetakosningar fara fram í mars. Í gærkvöld greindi Gianni Infantino, forseti FIFA, frá því að hann myndi falla frá áætlunum um að hleypa einkafjárfestum að sambandinu. Þær áætlanir höfðu vakið hörð viðbrögð og mótmæli víða að. Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hafði lýst því yfir í kjölfar neyðarfunds í vikunni að landslið Evrópu myndu sniðganga allar keppnir FIFA ef málið næði fram að ganga. Margur hefur kallað eftir breytingu og afsögn Infantino sem forseta vegna málsins. UEFA tók skrefið í dag og kallaði eftir nýrri forystu innan sambandsins. „Núverandi forysta FIFA hefur ekki aðeins misst traust UEFA heldur einnig traust margra annarra meðlima knattspyrnufjölskyldunnar,“ „Þegar Gianni Infantino bað um traust og atkvæði aðildarsambanda FIFA til að kjósa hann sem forseta árið 2016, sagði hann: „Auðvitað verðum við að vera gegnsæ“.“ „Hann sagði við þá hagsmunaaðila sem voru saman komnir: „Peningar FIFA eru ykkar peningar. Þetta eru ekki peningar forseta FIFA. Þið eruð aðildarsamböndin og peningar FIFA verða að þjóna þróun knattspyrnunnar og ekki neinu öðru.“ „Honum hefur mistekist að standa við bæði þessi loforð. Slæma, bakherbergislega og ógagnsæja samkomulagið sem hann klekkti út og reyndi að þvinga í gegn var allt annað en gagnsætt.“ Forsetakosningar fara fram á allherjarþingi FIFA í mars næstkomandi. Frestur til forsetaframboðs er fram í nóvember og þykir líklegt að UEFA muni leita frambjóðanda til að stíga fram gegn Infantino fyrir þann tíma. Nafn Nasser Al-Khelaifi hefur verið hent fram í þeirri umræðu. Sá er frá Katar er forseti Paris Saint-Germain í Frakklandi auk þess að vera formaður EFC, samtaka evrópskra fótboltafélaga, og er einnig meðlimur í stjórn FIFA. FIFA UEFA KSÍ Tengdar fréttir JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fjárfestingabankinn JP Morgan safnaði fé fyrir fyrirætlanir Gianni Infantino um einkavæðingu Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Bankinn var áður stór hluti af plönum um evrópska ofurdeild. 1. ágúst 2026 10:30 Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Carlos Cordeiro, yfirráðgjafi Gianni Infantino forseta FIFA, hefur sagt starfi sínu lausu í mótmælaskyni við fyrirhugaðar áætlanir um utanaðkomandi fjárfestingar. 31. júlí 2026 10:20 Concacaf mótmælir Fifa en sniðgengur ekki Concacaf mótmælir tillögum Gianni Infantino um að selja hlut Fifa til einkafjárfesta. Sambandið ætlar þó ekki að ganga jafn langt og Uefa með að sniðganga keppnir á vegum Fifa. 30. júlí 2026 19:42 Mest lesið Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Fótbolti Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Fótbolti Fleiri fréttir UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Sjá meira