Fótbolti

UEFA lýsir yfir van­trausti gagn­vart Infantino

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gianni Infantino, forseti FIFA, (t.v.) og Aleksander Ceferin, forseti UEFA, (t.h.).
Gianni Infantino, forseti FIFA, (t.v.) og Aleksander Ceferin, forseti UEFA, (t.h.). Vísir/EPA

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, kallar eftir nýrri forystu hjá FIFA í ljósi áætlana hans um einkafjárfestingu í sambandinu, sem hætt hefur verið við. Forsetakosningar fara fram í mars.

Í gærkvöld greindi Gianni Infantino, forseti FIFA, frá því að hann myndi falla frá áætlunum um að hleypa einkafjárfestum að sambandinu. Þær áætlanir höfðu vakið hörð viðbrögð og mótmæli víða að.

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hafði lýst því yfir í kjölfar neyðarfunds í vikunni að landslið Evrópu myndu sniðganga allar keppnir FIFA ef málið næði fram að ganga.

Margur hefur kallað eftir breytingu og afsögn Infantino sem forseta vegna málsins. UEFA tók skrefið í dag og kallaði eftir nýrri forystu innan sambandsins.

„Núverandi forysta FIFA hefur ekki aðeins misst traust UEFA heldur einnig traust margra annarra meðlima knattspyrnufjölskyldunnar,“

„Þegar Gianni Infantino bað um traust og atkvæði aðildarsambanda FIFA til að kjósa hann sem forseta árið 2016, sagði hann: „Auðvitað verðum við að vera gegnsæ“.“

„Hann sagði við þá hagsmunaaðila sem voru saman komnir: „Peningar FIFA eru ykkar peningar. Þetta eru ekki peningar forseta FIFA. Þið eruð aðildarsamböndin og peningar FIFA verða að þjóna þróun knattspyrnunnar og ekki neinu öðru.“

„Honum hefur mistekist að standa við bæði þessi loforð. Slæma, bakherbergislega og ógagnsæja samkomulagið sem hann klekkti út og reyndi að þvinga í gegn var allt annað en gagnsætt.“

Forsetakosningar fara fram á allherjarþingi FIFA í mars næstkomandi. Frestur til forsetaframboðs er fram í nóvember og þykir líklegt að UEFA muni leita frambjóðanda til að stíga fram gegn Infantino fyrir þann tíma.

Nafn Nasser Al-Khelaifi hefur verið hent fram í þeirri umræðu. Sá er frá Katar er forseti Paris Saint-Germain í Frakklandi auk þess að vera formaður EFC, samtaka evrópskra fótboltafélaga, og er einnig meðlimur í stjórn FIFA.

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