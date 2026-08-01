Fótbolti

JP Morgan veldur fjaðra­foki í annað sinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fjárfestingabankinn J.P. Morgan tók aftur þátt í stóru verkefni innan fótboltans. Bæði hafa verið skotin niður hratt og örugglega.
Fjárfestingabankinn J.P. Morgan tók aftur þátt í stóru verkefni innan fótboltans. Bæði hafa verið skotin niður hratt og örugglega. Daniel Fung/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Fjárfestingabankinn JP Morgan safnaði fé fyrir fyrirætlanir Gianni Infantino um einkavæðingu Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Bankinn var áður stór hluti af plönum um evrópska ofurdeild.

Í annað sinn tók JP Morgan að sér stórt verkefni innan fótboltans og í annað sinn er það verkefni skotið niður. Fyrir fimm árum síðan baðst bankinn afsökunar vegna hlutar hans í áformum um Ofurdeild Evrópu í fótbolta. Financial Times greinir frá.

Þá stóð til að stofna lokaða deild fyrir elítulið fótboltans í Evrópu, sem stæði utan Meistaradeildarinnar og annarra keppna á vegum alþjóðasambanda fótboltans.

Bankinn veldur nú fjaðrafoki öðru sinni, en hann spilaði lykilhlutverk í fyrirhugaðri hlutabréfasölu í Alþjóðaknattspyrnusambandinu, FIFA. Bankinn hafði safnað um 4,2 milljörðum dala frá einkafjárfestum til að kaupa 20 prósenta hlut í nýju fjárfestingafyrirtæki innan FIFA.

Rétt eins og með Ofurdeildina kölluðu þær áætlanir á hörð viðbrögð innan fótboltaheimsins og líkt og greint var frá í gærkvöld hefur Gianni Infantino, forseti FIFA, hætt við áætlanir sínar eftir mótmæli frá UEFA, AFC og CONCACAF.

Eftir að hafa unnið í leyni sem ráðgjafi FIFA í málinu ásamt Joshua Kushner, bróður tengdasonar Donalds Trump, mánuðum saman þarf bankinn nú öðru sinni að stíga frá stóru fótboltaverkefni sem gengur ekki upp.

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