Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 20:32 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir gætu upplifað að spila á HM í fyrsta sinn næsta sumar en útspil Gianni Infantino, forseta FIFA, gæti komið í veg fyrir það. vísir/Anton Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur aldrei komist á heimsmeistaramótið en stelpurnar okkar eru í dauðafæri að breyta því í vetur. Nú virðist hins vegar vera komið upp mál sem gæti leitt til þess að sá draumur verði ekki að veruleika. Evrópuþjóðirnar hafa samþykkt að sniðganga heimsmeistaramót FIFA fari svo að Gianni Infantino, forseta FIFA, takist að ná í gegnum plön sín um að selja hlut í mótum Alþjóðaknattspyrnusambandsins til einkafjárfesta. Á fimmtudaginn kusu 55 aðildarsambönd evrópskrar knattspyrnu að sniðganga öll mót FIFA þar til alþjóðaknattspyrnusambandið fellur frá tillögum Infantino. Fyrst mun reyna á afstöðu UEFA þegar heimsmeistaramót kvenna U20 hefst 5. september í Póllandi. Kvennaknattspyrna verður því sú fyrsta sem líður fyrir það ef áætlun Infantino gengur eftir. View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball) „Fyrstu fórnarlömbin verða knattspyrnumót kvenna. Ég held að FIFA hafi ekki íhugað afleiðingar ákvörðunar sinnar,“ sagði Anita Asante, fyrrverandi varnarmaður enska landsliðsins, í samtali við breska ríkisútvarpið. Pólska knattspyrnusambandið segir að það hefði ekki fengið neinar upplýsingar um að lið hefðu dregið sig úr keppni og að undirbúningur héldi áfram eins og áætlað var. Í október byrja svo undankeppnisleikir fyrir heimsmeistaramót kvenna næsta sumar í Brasilíu þar sem Ísland mætir fyrst Króatíu í tveimur leikjum og svo annaðhvort Portúgal eða Norður-Írlandi í úrslitaeinvígi um laust sæti vinnist undanúrslitaeinvígið. Og heimsmeistaramót kvenna U17 er svo áætlað í október í Marokkó. „Það er það sem er svo svekkjandi fyrir leikmenn. Þú getur ekki tekið tækifærinu til að spila á heimsmeistaramóti sem sjálfsögðum hlut. Ef þetta leysist ekki fyrir undankeppnisleikina gætu áhrifin orðið gríðarleg og leikjadagskráin er þegar þétt,“ sagði Asante. Til að bregðast við sniðgöngu UEFA sagði FIFA á föstudag að „enginn væri að selja fótboltann“ og hélt því fram að samráðsferlið hefði verið „truflað af röngum fréttaflutningi“. Concacaf, sem stjórnar knattspyrnu í Norður- og Mið-Ameríku og hélt heimsmeistaramótið í ár, sagði að 41 aðildarsamband þess hefði „hafnað“ tillögu FIFA. Knattspyrnusamband Asíu hefur gefið út yfirlýsingu þar sem segir að það „standi í samstöðu“ með starfsbræðrum sínum í Evrópu og Norður-, Mið-Ameríku og Karíbahafi. Á sama tíma sagði Carlos Cordeiro, háttsettur ráðgjafi Gianni Infantino, yfirmanns FIFA, af sér og sagði tillöguna vera „slæman samning fyrir fótboltann“ og að hún myndi „veðsetja framtíð fótboltans“. „Ég var mjög ánægð að sjá að UEFA hefði tekið þá afstöðu sem það gerði, og þau voru mjög skýr með fyrirmæli sín og ákveðin í því hvernig þau vilja að þetta fari,“ bætti Asante við. HM 2027 í Brasilíu FIFA UEFA Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Fleiri fréttir Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Frá Keflavík og beint á Parken: „Draumur flestra ungra stráka“ „Mig dreymdi alla daga um að spila með Messi“ Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Franco Baresi er látinn FIFA heldur settri stefnu Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Stones skrifar undir hjá ítölsku meisturunum Leikmenn sem gerast sekir um mismunun fá tíu leikja bann Er ekki bjartsýnn fyrir framtíð Newcastle Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir dramatíska framlengingu og vítaspyrnukeppni Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? „Leiðinlegt að þetta sé búið“ Smá munur á Qarabag og Lengjudeildinni Sjá meira