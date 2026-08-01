Vinícius á förum?

Brasilíumaðurinn Vinícius Júnior kann að vera á förum frá Real Madrid. Hann á ár eftir af samningi sínum og spænska félagið mun ekki standa í vegi hans ef hann ákveður að framlengja ekki við félagið.
Nýtt samningstilboð er á borðinu fyrir Vinícius en samkvæmt fréttum spænskra miðla mun Real Madrid ekki bæta boðið sem honum býðst sem stendur. Ákveði Vinícius ekki að skrifa undir samninginn er Real Madrid opið fyrir því að taka við tilboðum í kappann.
Real Madrid og fulltrúar Vinícius hafa staðið í miklu stappi vegna nýs samnings hans mánuðum saman og sagan segir að vinnuveitendur Brassans séu við það að missa þolinmæðina.
Vinícius snýr aftur til æfinga eftir helgi í kjölfar frís vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta þar sem Brasilía féll úr leik fyrir Noregi.
Arsenal er sagt hvað áhugasamast um kantmanninn en hefur þó ekki sett sig í samband við Real Madrid, enn. Spænska félagið er þó sagt vilja bjóða Vinícius upp fari svo að hann skrifi ekki undir nýjan samning.
Madrídingar eru nærri því að ganga frá kaupum á fílbeinsstrendingnum Yan Diomandé frá RB Leipzig og hefur einnig áhuga á Rodri, miðjumanni Manchester City. Þegar hefur hollenski bakvörðurinn Denzel Dumfries gengið í raðir liðsins í sumar.