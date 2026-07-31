Infantino hættir við allt saman Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 23:45 Gianni Infantino segist nú vera hættur við allt saman. Getty/Dominik Bindl Gianni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti í kvöld að hann væri hættur við umdeilda áætlun sína um að selja hlut í stórmótum sambandsins í kjölfar mikillar andstöðu meðal aðildarsambandanna. Infantino sagði í tilkynningu sem breska ríkisútvarpið og aðrir erlendir fjölmiðlar fjalla um að ljóst væri orðið að verkefnið hefði „skapað ágreining“ sem væri „ekki lengur í þágu“ upprunalegs markmiðs þess. Svisslendingurinn bætti við: „Þar af leiðandi verður þessi tillaga ekki að veruleika.“ FIFA and Gianni Infantino have performed a U-turn on his plot to sell a stake in its commercial and event operations after widespread condemnation of the plans.In a statement, Infantino said: “Having listened carefully to all the views, it has become clear that the project has… pic.twitter.com/XL8Vq5WbhZ— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026 Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum 40 milljónir dala (tæpa fimm milljarða króna) ef þau styddu tillögu um einkafjárfestingu í mótum þess, þar á meðal heimsmeistaramótum karla og kvenna. 55 aðildarsambönd evrópskrar knattspyrnu, UEFA, þar á meðal Knattspyrnusamband Íslands, kusu á fimmtudag að sniðganga heimsmeistaramótið ef áformin næðu fram að ganga. Framkvæmdastjóri FIFA, Kevin Lamour, sagði að stjórn sambandsins hefði verið „blekkt“ varðandi verkefnið. Carlos Cordeiro – aðalráðgjafi Infantino í alþjóðlegri stefnumótun og stjórnarháttum – sagði af sér vegna málsins og sagði tillöguna „slæman samning fyrir knattspyrnuna“ sem myndi „veðsetja framtíð knattspyrnunnar“. Þetta gerðist eftir að tvö önnur stór álfusambönd höfðu lýst sig andvíg áformunum. BREAKING: FIFA President Gianni Infantino has scrapped plans to sell off stakes in the World CupSky's @RobHarris reports https://t.co/PAiZ4D1jU3📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9AR21yMyPN— Sky News (@SkyNews) July 31, 2026 CONCACAF, sem stjórnar knattspyrnu í Norður- og Mið-Ameríku og Karíbahafi – og hélt heimsmeistaramótið í sumar – sagði aðildarsambönd sín „hafna“ tillögunni og heimildir herma að langflest sambönd á svæðinu séu að missa, eða hafi misst, trú á Infantino. Knattspyrnusamband Asíu sagðist líka standa með UEFA og CONCACAF. Hinn 56 ára gamli Infantino er nú undir gríðarlegum þrýstingi þar sem hann sækist eftir endurkjöri til fjórða kjörtímabils sem forseti á þingi FIFA í mars. Hann sagðist nú ætla að „leiða alla hagsmunaaðila saman á ný“ í „anda sameiginlegra hagsmuna“ í knattspyrnunni. FIFA Tengdar fréttir „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta. 31. júlí 2026 18:48 Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Carlos Cordeiro, yfirráðgjafi Gianni Infantino forseta FIFA, hefur sagt starfi sínu lausu í mótmælaskyni við fyrirhugaðar áætlanir um utanaðkomandi fjárfestingar. 31. júlí 2026 10:20 FIFA heldur settri stefnu Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgunsárið þar sem því er lofað að mjög svo umdeildum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar verði fylgt eftir. Ekki sé verið að selja fótboltann frá sambandinu. 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