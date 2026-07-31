Fótbolti

Infantino hættir við allt saman

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino segist nú vera hættur við allt saman. 
Gianni Infantino segist nú vera hættur við allt saman.  Getty/Dominik Bindl

Gianni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti í kvöld að hann væri hættur við umdeilda áætlun sína um að selja hlut í stórmótum sambandsins í kjölfar mikillar andstöðu meðal aðildarsambandanna.

Infantino sagði í tilkynningu sem breska ríkisútvarpið og aðrir erlendir fjölmiðlar fjalla um að ljóst væri orðið að verkefnið hefði „skapað ágreining“ sem væri „ekki lengur í þágu“ upprunalegs markmiðs þess.

Svisslendingurinn bætti við: „Þar af leiðandi verður þessi tillaga ekki að veruleika.“

Infantino hafði boðið öllum 211 aðildarsamböndunum 40 milljónir dala (tæpa fimm milljarða króna) ef þau styddu tillögu um einkafjárfestingu í mótum þess, þar á meðal heimsmeistaramótum karla og kvenna.

55 aðildarsambönd evrópskrar knattspyrnu, UEFA, þar á meðal Knattspyrnusamband Íslands, kusu á fimmtudag að sniðganga heimsmeistaramótið ef áformin næðu fram að ganga.

Framkvæmdastjóri FIFA, Kevin Lamour, sagði að stjórn sambandsins hefði verið „blekkt“ varðandi verkefnið.

Carlos Cordeiro – aðalráðgjafi Infantino í alþjóðlegri stefnumótun og stjórnarháttum – sagði af sér vegna málsins og sagði tillöguna „slæman samning fyrir knattspyrnuna“ sem myndi „veðsetja framtíð knattspyrnunnar“.

Þetta gerðist eftir að tvö önnur stór álfusambönd höfðu lýst sig andvíg áformunum.

CONCACAF, sem stjórnar knattspyrnu í Norður- og Mið-Ameríku og Karíbahafi – og hélt heimsmeistaramótið í sumar – sagði aðildarsambönd sín „hafna“ tillögunni og heimildir herma að langflest sambönd á svæðinu séu að missa, eða hafi misst, trú á Infantino.

Knattspyrnusamband Asíu sagðist líka standa með UEFA og CONCACAF.

Hinn 56 ára gamli Infantino er nú undir gríðarlegum þrýstingi þar sem hann sækist eftir endurkjöri til fjórða kjörtímabils sem forseti á þingi FIFA í mars.

Hann sagðist nú ætla að „leiða alla hagsmunaaðila saman á ný“ í „anda sameiginlegra hagsmuna“ í knattspyrnunni.

FIFA

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