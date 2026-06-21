Breiðablik unnu sterkan 3-1 sigur á KA á Kópavogsvelli í kvöld í frekar jöfnun leik. Liðin skiptust á höggum áður en Breiðablik reyndust beittari á lokakafla leiksins.
Fyrri hálfleikur var nokkuð jafn þar sem bæði lið áttu sína kafla og færi. Arnar Bjarki Gunnleifsson var nálægt því að koma Blikum yfir strax á þriðju mínútu með glæsilegri bakfallsspyrnu sem fór naumlega, framhjá á meðan Oliver Heiðarsson fékk ágætt tækifæri hinum megin.
Markalaust var í hálfleik en fjörið hófst fyrir alvöru eftir hlé.
Á 58. mínútu nýtti Ágúst Orri Þorsteinsson mistök Markúsar Mána Péturssonar í vörn KA sem var of ákafur og missti af Ágústi sem slapp einn í gegn og renndi boltanum í netið milli fóta Steinþórs Más Auðunssonar. Gestirnir svöruðu hins vegar vel og jöfnuðu aðeins fimm mínútum síðar þegar Danijel Dejan Djuric fann Birgi Baldvinsson með góðri sendingu og framherjinn potaði boltanum í netið af stuttu færi. Danijel Djuric fann þar sína fyrstu stoðsendingu í Bestu deildinni fyrir KA.
Leikurinn var í járnum þar til á 74. mínútu þegar Óli Valur Ómarsson tók málin í sínar hendur. Hann skar inn af kantinum eftir laglegan undirbúning og smellti boltanum í fjærhornið með glæsilegu skoti.
KA fékk svo gullið tækifæri til að jafna metin á 82. mínútu þegar Birgir Baldvinsson slapp í gegn, en skot hans hafnaði í hliðarnetinu. Sú mínúta reyndist dýrkeypt því aðeins þremur mínútum síðar skoraði Arnar Bjarki Gunnleifsson sitt fyrsta mark fyrir meistaraflokk Breiðabliks og gulltryggði heimamönnum stigin þrjú.
Blikar höfðu því betur 3-1 og náðu í afar mikilvægan sigur eftir sveiflukenndan kafla í deildinni. Fyrir KA heldur erfitt gengi hins vegar áfram þrátt fyrir að liðið hafi aftur sýnt ágæta takta á köflum.
Færið sem Birgir Baldvinsson fékk í stöðunni 2-1. Bakvörðurinn sem var hættulegasti leikmaður KA í kvöld slapp í gegn en skot hans endaði í hliðarnetinu úr að vísu ágætlega þröngu færi. Þremur mínútum síðar skoraði Breiðablik þriðja markið og gerði út um leikinn.
Óli Valur Ómarsson skoraði stórglæsilegt mark til að koma heimamönnum yfir þegar leikurinn var hnífjafn.
Einnig var hinn ungi Arnar Bjarki Gunnleifsson flottur. Hann fékk erfitt verkefni að byrja þennan mikilvæga leik og launaði það með sínu fyrsta marki fyrir Breiðablik þar sem boltinn barst óvænt til hans í teig gestanna þar sem hann setur knöttinn fram hjá Steinþóri og skorar þriðja mark heimamanna.
Frábært veður í Kópavogi og góðar aðstæður. Um var að ræða mikilvægan leik fyrir bæði lið og var vel mætt í stúkuna. Það var ákveðin hópur stuðningsmanna Breiðabliks sem lét vel í sér heyra mest allan leikinn
Arnar Bjarki Gunnleifsson innsiglaði sigur Breiðabliks þegar hann skoraði sitt fyrsta mark fyrir meistaraflokk félagsins undir lok leiksins.
„Þetta er bara frábær tilfinning. Góður sigur og geðveikt að fá fyrsta markið hér á Kópavogsvellinum,“ sagði Arnar eftir leik.
Hann hafði áður komist nálægt því að skora nokkrum sinnum, meðal annars með glæsilegri bakfallsspyrnu í fyrri hálfleik.
„Ég hefði viljað skora allavega einu sinni í fyrri hálfleik en það gerðist ekki. Sem betur fer nýtti ég færið í seinni hálfleik og það var mjög gott.“
Aðspurður hvort hann hafi beðið lengi eftir þessu augnabliki svaraði hann einfaldlega:
„Já, bara frá því í byrjun tímabils.“
Þjálfari Breiðabliks, Ólafur Ingi Skúlason, var afar sáttur með sína menn eftir 3-1 sigur á KA á Kópavogsvelli í kvöld.
„Ég er gríðarlega ánægður með strákana. Mér fannst við heilt yfir góðir í dag og stjórna leiknum ágætlega. Við vorum pínu óþolinmóðir í fyrri hálfleik, vorum að flýta okkur aðeins of mikið að opna þá í stað þess að halda betur í boltann og færa hann frá vinstri til hægri og öfugt. Það gerðum við betur í seinni hálfleik og uppskáum þrjú góð mörk,“ sagði Ólafur.
KA jafnaði leikinn snemma í seinni hálfleik en það virtist ekki slá Blika út af laginu.
„Við vorum pínu klaufar í markinu sem við fengum á okkur en ég var gríðarlega ánægður með hvernig við svöruðum því. Það hefur verið högg fyrir okkur að fá á okkur mörk undanfarið en í dag sýndum við andlegan styrk og létum það ekki hafa áhrif á okkur.“
Breiðablik hefur tekið þátt í mörgum opnum leikjum að undanförnu en Ólafur var ánægður með jafnvægið í leik liðsins að þessu sinni.
„Þau voru samt ekki mörg færin sem KA fékk. Það voru einhver föst leikatriði en í heildina fannst mér við vera með góða stjórn varnarlega. Sóknarlega sköpuðum við fullt og hefðum jafnvel getað skorað fleiri mörk undir lokin. Við erum auðvitað mjög ánægðir með þennan sigur.“
Ólafur hafði einnig sérstakt hrós á Arnar Bjarka Gunnleifsson sem skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið.
„Ég er bara mjög ánægður með hann. Hann hefur verið frábær í allan vetur og unnið fyrir þessu. Hann hefur lagt mikið á sig og á sannarlega framtíðina fyrir sér.“
Þrátt fyrir 3-1 tap var Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, nokkuð sáttur við margt í leik sinna manna.
„Ég var bara ánægður með KA-liðið í dag. Svo eru það þessi tvö mörk sem þeir ná að skora sem við hefðum alveg getað komið í veg fyrir. En ef maður horfir á leikinn og það sem strákarnir lögðu á sig þá var vinnusemin og andinn í liðinu akkúrat það sem ég vil sjá,“ sagði Hallgrímur.
Hann taldi leikinn hafa getað fallið hvoru megin sem var.
„Í stöðunni 1-1 fannst mér við vera flottir og þetta hefði getað dottið hvoru megin sem var. Breiðablik vann í dag en ég hef oft verið svekktari eftir tap.“
Hallgrímur sagðist sjá fullt af jákvæðum hlutum þrátt fyrir úrslitin.
„Ef hugarfarið er rétt og menn leggja sig fram eins og strákarnir gerðu í dag þá munu hlutirnir detta með okkur. Ég tek fullt af jákvæðu með mér og var mjög ánægður með hugarfar strákanna.“