Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 22:16 Casemiro með treyju númer fimm hjá Inter Miami en hann mun spila í henni á næstu leiktíð og jafnvel lengur. AP/Marta Lavandier Casemiro er orðinn liðsfélagi Lionel Messi hjá Inter Miami og hann kallaði Messi guð á fyrsta blaðamannafundi sínum sem leikmaður bandaríska liðsins. Casemiro samdi við Inter Miami í síðustu viku til loka MLS-tímabilsins 2027, með framlengingarmöguleika til júní 2029. Þessi 34 ára gamli leikmaður sagðist hafa haft nokkra möguleika á því hvar hann gæti haldið ferli sínum áfram eftir að hafa yfirgefið Manchester United í lok síðasta tímabils, en aðdráttarafl Miami og að spila við hlið Messi hafi vegið mest. „Fyrir mér er enginn vafi á því að ég kem hingað aðeins til að spila með besta leikmanni allra tíma,“ sagði Casemiro við fréttamenn á fimmtudag þegar hann var kynntur á nýjum heimavelli sínum í MLS. 🚨CASEMIRO:"Now I just want to win alongside him, whatever we can. I want to enjoy every moment with Messi, ONE of the gods. if not the God of football, & keep moving forward."Messi fans again spreading fake quotes and making up their own happiness.pic.twitter.com/N2bRIqrRcn— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 30, 2026 „Ég vil njóta þess, ég vil hjálpa honum að halda áfram að sigra því hann er sigurvegari. Annar leikmaður er að bætast í hópinn sem vill sigra, sem vill keppa,“ sagði Casemiro. Hafði aðra möguleika „Ég er þar sem ég vil vera í MLS-deildinni. Ég fór frá Manchester United frjáls ferða minna. Ég hafði möguleika á Ítalíu, hjá öðrum liðum á mismunandi stöðum, en ég er þar sem ég vil vera. Ég vil njóta þess að vera með honum, hjálpa honum að sigra og gera hann enn stærri. Hann er einn af, ef ekki guð fótboltans, og ég vil hjálpa honum,“ sagði Casemiro. Síðan Messi gekk til liðs við Miami árið 2023 hefur liðið unnið deildabikarinn 2023, Supporters' Shield 2024 og MLS-bikarinn 2025. Casemiro lék áður í níu tímabil með Real Madrid, þar sem Barcelona með Messi innanborðs var helsti keppinauturinn. Dreymdi um að spila með honum „Miðað við öll vandræðin sem Messi olli mér, þá dreymdi mig auðvitað um að spila með honum. Ég vildi alltaf spila með þeim bestu. Ég gat aldrei stöðvað hann, ég þurfti alltaf hjálp frá liðsfélögum mínum. Ég er mjög ánægður með að vera núna með honum og ég vil halda áfram að sigra með honum,“ sagði Casemiro. Messi hefur ekki spilað fyrir Inter Miami síðan á HM, þar sem hann skoraði átta mörk og leiddi Argentínu til síns annars úrslitaleiks í röð, þar sem liðið tapaði 1-0 fyrir Spáni. Hinn 37 ára gamli leikmaður sneri aftur úr fríi í Argentínu til að hefja æfingar hjá Miami á miðvikudag, þótt óvíst sé hvenær hann snýr aftur inn á völlinn. Casemiro lék einnig á HM og spilaði alla fimm leikina fyrir brasilíska landsliðið sem féll úr leik á móti Noregi í 16-liða úrslitum. ¡ESPECTACULAR! Casemiro declaró que dejó de lado muchas ofertas de Europa para jugar con Messi en Miami: "EL DIOS DEL FÚTBOL" sentenció. 📹 Inter Miami CF pic.twitter.com/lureb4Fovg— SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026 Bandaríski fótboltinn Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Fleiri fréttir Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? 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