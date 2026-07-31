Fótbolti

Casemiro mættur til að hjálpa „guði fót­boltans“ að vinna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Casemiro með treyju númer fimm hjá Inter Miami en hann mun spila í henni á næstu leiktíð og jafnvel lengur.
Casemiro með treyju númer fimm hjá Inter Miami en hann mun spila í henni á næstu leiktíð og jafnvel lengur. AP/Marta Lavandier

Casemiro er orðinn liðsfélagi Lionel Messi hjá Inter Miami og hann kallaði Messi guð á fyrsta blaðamannafundi sínum sem leikmaður bandaríska liðsins.

Casemiro samdi við Inter Miami í síðustu viku til loka MLS-tímabilsins 2027, með framlengingarmöguleika til júní 2029.

Þessi 34 ára gamli leikmaður sagðist hafa haft nokkra möguleika á því hvar hann gæti haldið ferli sínum áfram eftir að hafa yfirgefið Manchester United í lok síðasta tímabils, en aðdráttarafl Miami og að spila við hlið Messi hafi vegið mest.

„Fyrir mér er enginn vafi á því að ég kem hingað aðeins til að spila með besta leikmanni allra tíma,“ sagði Casemiro við fréttamenn á fimmtudag þegar hann var kynntur á nýjum heimavelli sínum í MLS.

„Ég vil njóta þess, ég vil hjálpa honum að halda áfram að sigra því hann er sigurvegari. Annar leikmaður er að bætast í hópinn sem vill sigra, sem vill keppa,“ sagði Casemiro.

Hafði aðra möguleika

„Ég er þar sem ég vil vera í MLS-deildinni. Ég fór frá Manchester United frjáls ferða minna. Ég hafði möguleika á Ítalíu, hjá öðrum liðum á mismunandi stöðum, en ég er þar sem ég vil vera. Ég vil njóta þess að vera með honum, hjálpa honum að sigra og gera hann enn stærri. Hann er einn af, ef ekki guð fótboltans, og ég vil hjálpa honum,“ sagði Casemiro.

Síðan Messi gekk til liðs við Miami árið 2023 hefur liðið unnið deildabikarinn 2023, Supporters' Shield 2024 og MLS-bikarinn 2025.

Casemiro lék áður í níu tímabil með Real Madrid, þar sem Barcelona með Messi innanborðs var helsti keppinauturinn.

Dreymdi um að spila með honum

„Miðað við öll vandræðin sem Messi olli mér, þá dreymdi mig auðvitað um að spila með honum. Ég vildi alltaf spila með þeim bestu. Ég gat aldrei stöðvað hann, ég þurfti alltaf hjálp frá liðsfélögum mínum. Ég er mjög ánægður með að vera núna með honum og ég vil halda áfram að sigra með honum,“ sagði Casemiro.

Messi hefur ekki spilað fyrir Inter Miami síðan á HM, þar sem hann skoraði átta mörk og leiddi Argentínu til síns annars úrslitaleiks í röð, þar sem liðið tapaði 1-0 fyrir Spáni. Hinn 37 ára gamli leikmaður sneri aftur úr fríi í Argentínu til að hefja æfingar hjá Miami á miðvikudag, þótt óvíst sé hvenær hann snýr aftur inn á völlinn.

Casemiro lék einnig á HM og spilaði alla fimm leikina fyrir brasilíska landsliðið sem féll úr leik á móti Noregi í 16-liða úrslitum.

Bandaríski fótboltinn

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