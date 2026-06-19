Í dag verður norðaustan kaldi eða stinningskaldi en sums staðar allhvass vindur á norðvestanverðu landinu. Samkvæmt veðurspá Veðurstofunnar verður rigning norðan- og austantil en bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum þar síðdegis. Hiti 6 til 15 stig.
Samkvæmt spá verður svo á morgun norðlæg átt með rigningu á norðan- og austanverðu landinu og svölu veðri en bjartviðri og hiti að 15 stigum sunnan- og vestanlands.
Á sunnudag er útlit fyrir hægviðri með skúrum á víð og dreif og hita á bilinu 7 til 16 stig.
Víðast hvar um landið er greiðfært, utan hálendis, en þó er víða vinna við vegaframkvæmdir og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. Nánar á vef Veðurstofunnar og færð vega á vef Vegagerðar.
Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s, en norðvestan 8-13 fyrir austan. Rigning norðanlands og skúrir sunnantil, en lengst af þurrt á Vesturlandi. Hiti 5 til 15 stig, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag (sumarsólstöður): Breytileg átt 3-8 m/s og skúrir, hiti 7 til 14 stig.
Á mánudag: Hæg breytileg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 8 til 14 stig.
Á þriðjudag: Norðlæg átt og rigning austantil, annars bjart með köflum, en víða síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag: Suðlæg átt og skúrir, en fer að rigna sunnan- og vestanlands um kvöldið. Hiti 7 til 12 stig.
Á fimmtudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu en skúrir norðaustan- og austantil.